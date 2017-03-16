Bişkek’e Atatürk Parkı, Issık Göl’e Cami

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın ev sahipliğinde gerçekleşen TDBB’nin Mart ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Birliğin çalışmaları ve gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda, Kırgızistan’da yapılması planlanan cami projesi için imzalar atıldı.

“BÖLGEDE Kİ BÜYÜK BİR İHTİYAÇ GİDERİLECEK”

Toplantıya Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyelerinden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile yerli ve yabancı birçok yerel yönetim temsilcisi katıldı. Toplantı, Kırgızistan’ın Issık-Göl Vilayetinde yapılması planlanan caminin projesinin imzalanmasıyla başladı. Projenin imzasını Kırgız temsilcisiyle birlikte atan TDBB Başkanı Karaosmanoğlu, birlik üyelerinin katkısıyla bölgedeki büyük bir ihtiyacın giderileceğini söyledi.

ATATÜRK PARKI BİŞKEK’E ÇOK YAKIŞACAK

Birlik üyesi yerel yönetimler ve yurt dışındaki belediyelerin ekonomik, sosyal ve eğitim gibi birçok konuda işbirliği taleplerinin değerlendirilmesiyle devam eden toplantıda, Kardeş Şehirler Protokolü ve Kırgızistan’da planlanan Bişkek Atatürk Parkı projesinin son durumu da değerlendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışılan projenin Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e çok yakışacağı da belirtildi. Toplantıda ayrıca, Türk Dünyasındaki yerel yönetimler ve yöneticilerin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yürütmesinin önemine de vurgu yapıldı.

“BALKANLARDA 17 TÜRKÇE SINIFI HİZMETE ALINDI”

Türk Dünyası arasındaki ortak kültür ve medeniyet mirasını temel alarak Belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek ile yönetimlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanması amaçlanmasının yanı sıra ortaya koyduğu projelerle Türkiye’nin gönül coğrafyasında etkin bir konuma sahip Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Balkanlar’da 17 Türkçe sınıfını da hizmete aldı.

“ISSIK GÖL BÖLGESİ’NİN CAMİ İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ”

Yerel yönetimler arasında tecrübelerin paylaşımının önemine dikkat çeken TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gönül coğrafyamızdaki birlik ve beraberliğe, hizmetlerde ki kalitenin arttırılması ile karşılıklı tanışma kültürünün en güzel örneğini Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde ortaya koyuyoruz” dedi. Kırgızistan’da Issık Göl’de bir cami projesinin de hayata geçirileceğini belirten Karaosmanoğlu, “O bölgede Cami’ye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyoruz. Kırgızistan’dan gelen bu talebi Cumhurbaşkanımız bize görev olarak verdi. TDBB olarak orada en kısa zamanda Issık Göl Bölgesi’nin cami ihtiyacını karşılayacağız. Projesini bitirdik, şimdi protokolünü yaptık. Allah nasip ederse en geç bir, bir buçuk yıl içerisinde tamamlayıp açılışına katılmak istiyoruz” dedi.