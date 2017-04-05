Bit Pazarı esnafının umudu referandum sonrasına kaldı

Bit Pazarı olarak bilinen, eski, ikinci el eşyaların satışını yapanlar uzun yıllar Perşembe Pazarı alanında kendilerine ayrılan yerde faaliyet göstermişti.

Özellikle; her hafta çarşamba günleri burada kurulan pazara ‘eski eşyalara’ meraklı çok kişi ilgi göstermiş önemli müşteri potansiyeline sahip olmuştu buradaki esnaf. Sonra buradan kaldırıldı. İki yıl önce otogar yanındaki alana atıldı, Sonra, tramvay çalışması da başlayınca, otogar bölgesindeki yerlerinden de oldular.

Kendilerine sürekli yeni yer gösterileceği sözü verildi, ancak bu sözler bir türlü yerine getirilmedi. Bit Pazarı’nın İzmit’te yeniden açılması için Bursa 2. El ve Hurda Pazarı Derneği yöneticileri bugün Ak Parti yöneticileriyle görüşme yaptı. Randevu almadıkları için İl Başkanı Şemsettin Ceyhan yerine parti önünde karşılaştıkları Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve sonrasında AK Parti İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu ile görüştü. Yapılan ön görüşme de bit pazarının akıbeti referandum sonrasına kaldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile ayaküstü görüşen bit pazarı esnafı sıkıntı ve talepleri aktardı. Aygün, dernek yöneticilerini kısa bir süre dinledikten sonra AK Parti İl AKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu’na yönlendirdi.

UZUNOĞLU, 16 NİSAN SONRASI DAVET ETTİ

Uzunoğlu; Bursa 2. El ve Hurda Pazarı Derneği Başkanı Vekili Gündüz Alptekin’i dinledikten sonra konuyu il başkanına ileteceğini ve şuan referandum çalışmaları çok yoğun olduğu için kendilerinin 16 Nisan’dan sonra randevu alıp konunun yeniden ele alınması konusunda açıklamada bulundu.

Bit Pazarı esnafı adına açıklama yapan Bursa 2. El ve Hurda Pazarı Derneği 2. Başkanı Gündüz Alptekin, “ Esnaf kadar bu pazarı halk da istiyor. Biz bugün buraya geldik. Çünkü bizden Kocaeli’de bu pazarın açılması için çok büyük bir istek var. Biz pazarımıza sahip çıkıyoruz. Kocaelili Belediye başkanlarımızdan da bize sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Bu pazar bir eşyayı geri dönüşüme çeviriyor. Dünya’nın her yerinde açılan 50 yılı geçkin bu pazara Kocaeli de destek vermeli” dedi. Alptekin, hedeflerinin İzmit’te daha modern ve kontrollü bir Bit Pazarı açmak olduğunu söyledi, “Halkın da, esnafın da bu pazara ihtiyacı var. Bulgaristan, Yunanistan’dan bu pazarın alıcı ve satıcısı var. Biz istiyoruz ki bu işi sağa sola bırakmadan kent yöneticilerimiz çözsün” diye konuştu.

Şennur YILDIZ



