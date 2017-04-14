Bitik ve siliktik; fazlasıyla hak ettik 

Baharı müjdeleyen son derece güzel, güneşli bir gündü. İsmetpaşa Stadı’nın yolunu tutarken umutlu ve inançlıydık. Her ne kadar içerde çok zorlansak, rakip de son haftaların formda ekibi olsa da kazanıp Play-Off’a kalmayı matematiksel olarak garantilemek istiyorduk. Günlerden cumaydı, iş günündü ancak yine de tribünlerde hatırı sayılır taraftar olur diye umuyorduk. Maçın başlamasına 15 dakika vardı, stadın çevresine kimseyi göremedik. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaştık. Ya taraftar erken gelip tribüne girmişti, ya da korktuğumuz gibi kimsecikler yoktu. Basın tribününe girdiğimizde acı gerçekle karşılaştık. Maratondakileri tek tek saydık, sadece 103 kişiydi. Kale arkaları zaten boştu. Numaralı tribünlerde geçmiş maçlardan eser yoktu. Toplasanız 1000 kişiyi bulamazdınız. Maç başlarken numaralı B’deki bir grup takımı çağırdı, alkışladı o kadar. Sonrasında tam bir sessizlik vardı.

MAÇA ADETA YENİK BAŞLADIK

Teknik direktör Ümit Metin Yıldız, son haftaların formsuz ismi Burak Süleyman’ı kenara alıp Şenol’u sol kanatta oynattı. Tek forvet Oğuzhan, arkasında Sinan vardı. Bunun dışında kadromuz aynıydı. Maçın ilk dakikalarında daha ne olduğunu anlayamadan topu kalemizde gördük. Kullanılan korner atışında arka direkte Beybeyleri futbolcusu vurdu, savunmaya çarpan top Can Emre’yi yanılttı. Hesapta olmayan bu gol Beylerbeyi’ni kamçılarken, bizim takımın moralini bozdu. 10. dakikada Ali Keten’in kullandığı serbest atışla ceza alanı içinde bir elle oynama vardı, hakem penaltı noktasını gösterse kimse bir şey diyemezdi. Ancak devam ettirdi. 19’da Şenol ile güzel bir şutumuz var, ne yazık ki sonuç gelmedi.

KADER ANI 32.DAKİKA

Maçın kader anı 32. dakikaydı. Kadir Gezer orta sahada pisipisine üst üste iki sarı kart görüp adeta kendine attırdı. Hem 1-0 geride, hem 10 kişiyle maçı çevirebilmek hiç kolay olmayacaktı. Devre biterken sağ kanattan süratli futbolcuları Osman depar attı, Kadir Öge müdahale edemeyince yerden vuruşta top ikinci kez ağlarımıza gitti. Maç da o dakikada bitti. İkinci yarını hemen başında kenar yönetim Mehmet ve Burak Süleyman hamlelerini yaptı ama değişen bir şey olmadı. Kocaelispor kalabalık adamla hucüma çıktığı anlarda büyük açıklar verdi. Rakip farkı açacak fırsatlar buldu, kullanamadı. Sonlara doğru Özgür’ün etkili şutu dışında ikinci yarıda tehlikeli atağımız olmadı. Maç 2-0 bitti. Bizim takımda biraz Oğuzhan ve Burak Özbakır dışında ayakta kalan kimse yoktu. Kelimenin tam anlamıyla döküldük. Bitik ve siliktik. Yenilgiyi fazlasıyla hak ettik.

SON MAÇA KALMASIN

7 puanlık farka güvenerek, son üç haftaya bu iş bitti diye rehavet içerisinde girmiştik. Dün Gölcük, ateş hattındaki Karacabey’de takılsa, aldığımız yenilginin pek önemi olmayacaktı. Ancak Gölcük geriden gelip maçı alınca puan farkı 4’e indi. Bu hafta Erzincan’a gidip, son maç Gölcükspor ile oynayacağımızı düşünürsek Play-Off’u tehlikeye attığımızı çok net görebiliriz. Daha açık bir ifadeyle resmen ateşle oynuyoruz. Bu durumda işi son maça bırakmamak için Erzincan’dan üç puanla dönmek şart oldu, inşallah yapabiliriz.

Amatörde sorular yanıtlarını buluyor

Kocaelispor, diğer profesyoneller gibi amatör futboldaki gelişmeleri de yakından takipteyiz. Süper Lig ve 1.Küme Play-Off’ta artık sona gelindi, kimi sorular yanıtını buldu. Son durumla ilgili bir analiz yapalım istedim.

DERİNCE BELEDİYE BİTİRDİ GİBİ

Süper Lig Play-Off’un 1 numaralı favorisi Derince Belediye Demir, bir ara sallanır gibi olduysa da çabuk toparlandı ve bitime iki maç kala işi yüzde 90 bitirdi. BAL için 1 puana ihtiyaçları var ki, hiç zor değil. Kapıyı araladılar diyebiliriz. Çalışma koşulları, imkanları rakiplerinin çok önündeydi. Kadro kalitesi de fena değildi. Takımın teknik sorumlusu Talip Yeşilyurt da işin ehli sayılırdı. Doğrusu ben daha rahat, bu kadar puan kaybı yapmadan finişe ulaşacaklarını sanıyordum. Zoru, heyecanı seviyor olacaklar ki, işi uzattılar. Önemli olan sonuç. Bir mucize olmazsa, Derince Belediye Demirspor seneye BAL’da. Kimsenin kuşkusu olmasın BAL için de güçlü bir kadro oluşumuna gidip 3.Lig için seferber olacaklardır. Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut bunu çok istiyor ve her türlü desteği sağlıyor. Kulüp Başkanı Cevat Aygün’ün düşüncesi de farklı değil. Her türlü imkana sahip, ilçe belediyesi destekli bu takımın profesyonel lig için fazla beklemeyeceğini sanıyorum.

DOĞANTEPE İŞİ ZORA SOKTU

Tabi ilginç bir durum söz konusu. Malum Derincespor A.Ş. de 3.Lig’den düştü. Dolayısıyla iki takımın aynı ligde aynı grupta birbirlerine rakip olma durumu söz konusu. Acaba Derincespor A.Ş amatörde devam eden mi diye kafalarda soru işaretleri vardı. Başkan Çavuşoğlu, “Pes etmek yok” açıklamasıyla noktayı koydu. Hayırlısı diyelim. Neyse, yeniden Play-Off’a dönelim. Doğantepe son üç haftaya çok büyük avantajla girmişti. Derince ile berabere kalmış olsa bile bileti büyük ölçüde cebine koymuştu. Uzatmalarda yediği golle puansız kalınca işi zora girdi. Zira Nusretiye’nin nefesi ensesinde. Gözler önce pazartesi akşamı Derbent’teki maçta olacak. Nusretiye, Derince’yi yenerse, son hafta Doğantepe ile finale çıkacak. Doğrusu Nusretiye ile Doğantepe arasındaki yarışta son gülen kim olacak, çok merak ediyorum. 2 puan önde olan Doğantepe elbette avantajlı ancak bu işler belli olmaz.

SUADİYE İLE BAŞİSKELE’YE ALKIŞ

1.Küme’nin Play-Off’unda son maçlar öncesinde iş bitti. Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor Süper Lig vizesini kaptı. İlçe belediyesinin desteğiyle, iyi kadro oluşumu sağlayan Başiskele zaten favoriydi, yanıltmadı. Suadiyespor işi iyi götürdü, önemli iş çıkardı. Bir döneme imzasını atmış, hemen her yıl 3.Lig terfilerine gitmiş bir takımdı Suadiyespor. Özellikle kulübe büyük destek olan Sinan Sipahi’nin vefat etmesi onları çok etkiledi. Üst üste küme düşerek 1.Küme’ye kadar indiler. Daha kötüye gidebileceği de konuşuluyordu. Korkulan olmadı. Mevlüt Ağra başkanlığındaki yönetim eski günlere dönüş için kolları sıvadı. Takımın başına işin ehli Güngör Samer getirildi ve takım 1.Küme’deki ikinci yılında hedefi yakaladı. Açıkça söyleyelim Suadiyespor’suz Süper Lig’in pek tadı yoktu. Dönüşleri iyi oldu. Suadiyespor, kuşkusuz ki Süper Lig’e ayrı bir renk katacaktır.

Recep Çalık’ın başkanlığındaki Başiskele Belediyesi son yıllarda en üst yerel lige çıkmak için çaba göstermiş ancak hep hayal kırıklığı yaşamıştı. Deneyimli teknik adam Fevzi Danabaş yönetiminde muratlarına erdiler. Seneye Süper Lig’de de zirve yarışının en iddialı takımları arasında yer alacaklarını düşünüyorum. Gerek Suadiyespor, gerekse Başiskele Belediyespor’un başarısında emek verenleri içtenlikle kutluyorum. Süper Lig her iki camiaya da hayırlı olsun.