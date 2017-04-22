Bitir şu işi Kocaelispor 

MESUT VAR, HAMZA YOK
Kocaelispor normal sezonun son deplasman maçında ligin rahat takımlarından Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor. Son iki haftaya 4 puanlık avantajla giren Yeşil-Siyahlı ekibimiz kazanırsa son maçlar öncesinde Play-Off biletini cebine indirecek. Yeşil-Siyahlı ekipte sakat olan Hamza ile kırmızı kart cezalısı Kadir Gezer yok. Hamza ise uzun aradan sonra kadroya alındı.
SAAT 15.30’DA BAŞLAYACAK
Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Gezer’in yokluğunda sağbekte Kemal’e şans vermesi bekleniyor. Yıldız’ın geçen haftadan farklı olarak Oğuzhan’ı kenara alıp Sinan’ı tek forvet olarak sahaya sürmesi, forvet arkasında ise Özgür’ü görevlendirmesi bekleniyor. 13 Şubat Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maçı İstanbul bölgesinden Mert Güzenge yönetecek.
Muhtemel kadrolar
24 Erzincan:
54. BİLAL
6. AHMET KAAN
14. ERDİ
17. ATİLLA
20. CEBRAİL
26. CENK
37. AHMET GÜNEY
44. SERHAT
58. SAFA
77. ALİ HAN
87. UMUT
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
5. KEMAL
4 MURAT
52 ALİ KATEN
3 K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B. ÖZBAKIR
17 ÖZGÜR
10 BURAK SÜLEYMAN
11 SİNAN
Stat: Erzincan 13 Şubat
Saat: 15.30
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