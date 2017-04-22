Bitir şu işi Kocaelispor 

Kocaelispor iki yıl sonra döndüğü 3.Lig’de yarın grubun rahat takımı Erzincan’ı deplasmanında yenip son hafta öncesinde Play-Off biletini cebine indirmek istiyor. Uzun aradan sonra Mesut kadroda. Maç saati 15.30.

MESUT VAR, HAMZA YOK

Kocaelispor normal sezonun son deplasman maçında ligin rahat takımlarından Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor. Son iki haftaya 4 puanlık avantajla giren Yeşil-Siyahlı ekibimiz kazanırsa son maçlar öncesinde Play-Off biletini cebine indirecek. Yeşil-Siyahlı ekipte sakat olan Hamza ile kırmızı kart cezalısı Kadir Gezer yok. Hamza ise uzun aradan sonra kadroya alındı.

SAAT 15.30’DA BAŞLAYACAK

Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Gezer’in yokluğunda sağbekte Kemal’e şans vermesi bekleniyor. Yıldız’ın geçen haftadan farklı olarak Oğuzhan’ı kenara alıp Sinan’ı tek forvet olarak sahaya sürmesi, forvet arkasında ise Özgür’ü görevlendirmesi bekleniyor. 13 Şubat Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maçı İstanbul bölgesinden Mert Güzenge yönetecek.

Muhtemel kadrolar

24 Erzincan:

54. BİLAL

6. AHMET KAAN

14. ERDİ

17. ATİLLA

20. CEBRAİL

26. CENK

37. AHMET GÜNEY

44. SERHAT

58. SAFA

77. ALİ HAN

87. UMUT

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

5. KEMAL

4 MURAT

52 ALİ KATEN

3 K.ÖGE

6 MERT

8 SEFA

61 B. ÖZBAKIR

17 ÖZGÜR

10 BURAK SÜLEYMAN

11 SİNAN



Stat: Erzincan 13 Şubat

Saat: 15.30

