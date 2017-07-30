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Bitkilerle ilgili her türlü detaylı bilgi bu bahçede

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Bitkilerle ilgili her türlü detaylı bilgi bu bahçede
İzmit Yenişehir Mahallesi’nde oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor. 

İzmit Belediyesi tarafından Demokrasi Bulvarı Konak Sokak’ta yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulan Kocaeli’nin ilk Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde 64 farklı cinsten bitki bulunuyor.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi açık hava müzesi özelliğinde. Bahçede bulunan tıbbi bitkilerin her birinin yanında o bitkiyle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kimlik kartı da yer alıyor. Yetkililer, vatandaşların Özel Konak Hastanesi karşısındaki Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni gezerek, sağlıkları için kullandıkları ya da kullanmayı düşündükleri bitkiler hakkında bilgi sahibi olabildiklerini belirterek, “Halen bahçeyi gezmemiş vatandaşlar varsa biran önce burasını görmesini isteriz. Günümüzde insanların sağlıkları için oldukça fazla şekilde kullandıkları bitkilerle ilgili her türlü detaylı bilgiyi bu bahçede bulmak mümkün” dediler.

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