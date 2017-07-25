Bitkisel atık yağı getir, deterjan kazan

Kartepe Belediyesi kaynağında ayrıştırma kapsamında yaptığı çalışmalar çerçevesinde bitkisel atık yağları toplamaya devam ediyor.

Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırma projelerine ilçe halkını da ortak ediyor. Kartepe Belediyesi tarafından kaynağında ayrıştırma projesi kapsamında bitkisel atık yağların evlerden toplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KARTEPE ATIK GETİRME MERKEZİ

Çevre ve toprağa zarar vermesi engellenerek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmada 5 litre atık yağ karşılığında 1 litrelik bulaşık deterjanı verilerek atık yağların kaynağında ayrı toplanması yaygınlaştırılması sağlanıyor. Belediyenin bu çalışmasına eğitim kurumları da destek veriyor. Öğrenciler topladıkları atık yağları Kartepe Atık Getirme Merkezi’nden gelen görevlilere teslim ettiler. İlçe halkı biriktirdikleri atık yağları Kartepe Belediyesi’nin 373 62 41 telefonunu arayarak belediye yetkililerine teslim ediyorlar.

