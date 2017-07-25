  • BIST 107.041
  • Altın 143,274
  • Dolar 3,5635
  • Euro 4,1526
  • Kocaeli 25 °C

Bitkisel atık yağı getir, deterjan kazan

»
Bitkisel atık yağı getir, deterjan kazan
Kartepe Belediyesi kaynağında ayrıştırma kapsamında yaptığı çalışmalar çerçevesinde bitkisel atık yağları toplamaya devam ediyor.

Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırma projelerine ilçe halkını da ortak ediyor. Kartepe Belediyesi tarafından kaynağında ayrıştırma projesi kapsamında bitkisel atık yağların evlerden toplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KARTEPE ATIK GETİRME MERKEZİ
Çevre ve toprağa zarar vermesi engellenerek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmada 5 litre atık yağ karşılığında 1 litrelik bulaşık deterjanı verilerek atık yağların kaynağında ayrı toplanması yaygınlaştırılması sağlanıyor. Belediyenin bu çalışmasına eğitim kurumları da destek veriyor. Öğrenciler topladıkları atık yağları Kartepe Atık Getirme Merkezi’nden gelen görevlilere teslim ettiler. İlçe halkı biriktirdikleri atık yağları Kartepe Belediyesi’nin 373 62 41 telefonunu arayarak belediye yetkililerine teslim ediyorlar. 
 

Bu haber toplam 233 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otoparka dönüşen sokaklar23 Temmuz 2017 Pazar 15:08
  • Kozluk Muhtarı, muhtarlık ofisine girip çalışamıyor23 Temmuz 2017 Pazar 09:20
  • Cezaevindeki bir baba ve oğlunun cep telefonu23 Temmuz 2017 Pazar 09:00
  • Gültepe’de çifte kongre22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
  • Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetim Başkanı'ndan açıklama22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:48
  • “Köprünün orta ayağına asansör konulmalı"22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
  • Tepetarla’nın yeni imar planına tepkisi 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:36
  • Eren ve Emir Haldız’ın sünnet cemiyeti bu akşam 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:34
  • Romanlar Federasyonu’na makam arabası alındı22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
  • Yine aynı manzara21 Temmuz 2017 Cuma 11:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti