Bitkisel kürler sağlıkla kumar

Soğuk algınlığından kansere, alerjiden kalp hastalığına kadar geniş bir alanda bitkisel ilaçlar akıl almaz iddialarla karşımıza çıkıyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, bitkisel ilaçlar ve gıda takviyelerine yönelik hızla yükselen bir akıma karşılık doktor tavsiyesi olmadan tüketmenin aslında sağlıkla kumar oynamak olduğunu söyledi. Bitkiler doğal ürünlerdir ve ilaçtan daha güvenlidir algısının yanlış olduğunu ifade eden Prof. Karakan şu konularda uyardı: “Birçok bitkinin dozuna bağlı olarak karaciğer ve böbrek hasarı görülebilir ve bu öldürücü olabilir. İlaçların birçoğu aslında bitkilerden elde edilir.Tedavi dozu ile tehlikeli doz alınan miktarla ilişkilidir. Yani en yararlı bitkiyi bile aşırı dozda aldığınızda toksik olabilir. Diğer bir nokta ise bu bitki karışımlarının faydalı olduğunu gösteren kanıtların olmamasıdır. Bazı karışımların aslında hastalıkların tedavisinde yeri yoktur fakat sanki ‘mucizevi ürünlermiş’ gibi sunuluyor.”

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin bitkisel ürünler için GRAS (generally recognized as safe) yani genel olarak güvenlidir ibaresi koymakta olduğunu, uzun yıllar kullanılmış bitkisel ürünlerin yan etki kayıtlarına bakılarak bu ibarenin konulduğunu belirten Prof. Karakan, “Güvenli olduğu düşünülen bitkisel ürünler doktor kontrolünde destek (yardımcı) tedavi olarak kullanılmalı. Dozları belirlenmiş olmalı. İlaçlarla olan etkileşimine dikkat edilmeli” dedi.

GERÇEKTEN KANSERDEN KORUYOR MU?

Türkiye’de en sık bitkisel ilaç kullanım nedenleri kilo verme, kanserden korunma veya tedavisi amacıyla yapıldığını belirten Prof. Karakan “Kilo verdiren ya da kabızlık için kullanılan bitkisel karışımlar karaciğere hasar verebilir. Kanserden korunma amacıyla satılan bitkisel karışımların ise bunu gösteren kanıtları çok zayıftır. Zararı yararını geçebilir. Kanser tedavisi sırasında kullanılan bitkisel ilaçlar ise kemoterapinin etkisini azaltabilir veya arttırarak hastayı hastanelik edebilir. En kötüsü de bu bu karışımların eş dost tavsiyesiyle tüketilmesi. Bu nedenle bilinçli bir yaklaşımla bitkisel ürünleri tüketmeli ve mutlaka bu konuda eğitim almış fitoterapistler (eczacılar) ve doktorlarla görüşülmeli” dedi.