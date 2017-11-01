Bitmeyen çile İGSAŞ Ortaokulu

Körfez'de 2016 Şubat ayında inşasına başlanan ve yaklaşık yedi ay önce teslim edilmesi gereken İGSAŞ Ortaokulu’nda çalışmalar durmuş durumda. 2017 Şubat ayında eğitim ve öğretimin başlaması gereken İGSAŞ Ortaokulu’nda çile bitmiyor.

İKİ OKUL AYNI BİNADA DERS GÖRÜYOR

İGSAŞ Ortaokulu eğitim ve öğretimine devam eden öğrenciler yine Körfez İlçesi’nde bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu ile birlikte eğitimlerine devam ediyorlar. Sabah saat 7:20 ‘de ders başı yapan okul öğrencileri ve velileri sabah karanlığında ve ikili eğitimin tüm zorluklarıyla okula gitmektedir. Haziran 2017 tarihinden itibaren herhangi bir çalışma yapılmamakta inşaat durmuş vaziyettedir. Veliler ve öğrenciler sıkıntının biran önce çözülmesi ve yetkililerin konuya el atmasını istemektedirler.