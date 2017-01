Biz bu yıl olimpiyat yapacaktık

Aslında kafam eskisi kadar iyi çalışmıyor. Yaş ilerledikçe, unutkanlık başladı. İsimleri unutuyorum, yüzleri unutuyorum. Ama bu kente açık açık verilip, tutulmayan sözleri hiç unutmuyorum.

Kocaeli kenti 2002 Kasım ayındaki genel seçimlerden bu yana, aradan geçen 15 yıl içinde yerel-genel bütün seçimlerde, referandumlarda AK Parti’ye daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek verdi. Her seçimde bu destek daha da arttı. Kocaeli, Türkiye’nin batısında AK Parti’ye en çok destek veren kent olarak öne çıktı. Halen, 11 milletvekilinin 7’si, 13 Belediye Başkanı’nın tamamı AK Partili.

Her genel ve yerel seçim öncesinde AK Partililer, adayları da bu şehre çok büyük vaatlerde bulundular. Bir bu şehirde “Köseköy’den Yenimahalle’ye kadar D-100, demiryolu tünele alınacak.” vaadini bile duyduk. Ne maketler, ne proje filmleri izledik. Monoraylar havadan uçtu, dev kültür merkezi binaları gördük.

Hiçbir zaman, “AK Partili yıllarda Kocaeli’de hiçbir şey yapılmadı.” demedim. Allah’tan korkarım, demem. Ama AK Parti döneminde Kocaeli’nin hak ettiklerini alamadığını hep söylemişimdir. Bunu söylemeye ve yazmaya da devam edeceğim.

2017 UNİVERSİAD OYUNLARI

2011 yılındaki genel seçimlere hazırlanılıyordu. O dönemde ilimizde AK Parti’nin patronu Nihat Ergün’dü. Bu genel seçim, AK Parti için çok önemliydi. İlimizdeki bütün yükü de Nihat Ergün omuzlamıştı. Seçime birkaç hafta kala, Nihat Ergün’ün çok önemli bir basın toplantısı düzenleyeceği, Kocaeli için projeleri açıklayacağı duyuruldu. Ergün’ün başında bulunduğu Sanayi Bakanlığı’nın özel kaleminden beni de aradılar: “Sayın Bakanımız bu basın toplantısına sizin de bizzat katılmanızı çok önemsiyor.” dediler.

Sekapark Otel’de akşam saatlerinde yapıldı basın toplantısı. Ben de gitmiştim. Ergün her zamanki akıcı ve mantıklı üslubu ile iktidarları döneminde yapılanları, bundan sonra yapılacakları anlattı. 2011 yılındaki genel seçimlerden partisi yine zaferle çıkarsa, Kocaeli için planlanan, maketleri hazırlanan projeleri tanıttı. Bunların hemen hepsini zaten biliyorduk. Ama Nihat Ergün öyle bir vaat açıkladı ki, bunu hiç duymamıştık ve böyle bir vaat de hiç beklemiyorduk.

Ergün:“2017 yılında Universiad Yaz Olimpiyatları’nı Kocaeli’de düzenleyeceğiz.” dedi.

Bu konulara biraz meraklıyımdır. Nihat Ergün bu vaadini açıkladığında, salonda hiç kimsenin benim heyecanımın dörtte birini bile hissetmediğimden eminim. Ama “Üniversite Olimpiyatları Kocaeli’de düzenlenecek.” vaadi beni müthiş heyecanlandırmıştı. Hatta 2011 seçimlerinde sırf bu vaat yüzünden AK Parti’ye oy vermeyi bile düşünmüştüm.

20 MİLYON EURO YÜZÜNDEN VAZGEÇİLDİ

Universiad, bildiğimiz 4 yılda bir yapılan yaz olimpiyatlarından sonra Dünya’daki en büyük spor organizasyonudur. 2017 yılındaki Universiad’ın Türkiye’ye, Kocaeli’ye verilmesi de kesin gibiydi. Aday olan diğer ülkeler Brezilya ve Tayvan’dı. Kocaeli heyeti, Çin’e gitti. İlimizi tanıttı. 2017’de bu organizasyonu nasıl yapacağımız anlatıldı. Son ana gelindi. Olimpiyat Komitesi 2017’nin ev sahibini açıklayacaktı. Brezilya zaten Yaz Olimpiyatları ve Dünya Kupası finallerine hazırlanıyordu. Tayvan ile Türkiye mukayese edilemezdi. 2017 Universiad Türkiye’ye, Kocaeli’ye geliyordu. Ama devlet son anda adaylıktan çekildi.

Bu işin üzerine çok düştüm. Çok takip ettim. Hayır, bu kente bu sözü Nihat Ergün’den başkası vermiş olsaydı, zaten inanmazdım. Ergün’e hep güvenmişimdir. Boşa konuşmadığını, söylediğini yaptığını bilirim. Durup dururken bu şehre Olimpiyat sözü vermişti. Kocaeli bu organizasyonu almaya çok yakındı. Ama son anda adaylıktan vazgeçilmişti. Bunun nedenini sordum. Olimpiyat Komitesi, 2017’yi Kocaeli’ye vermek için 20 milyon Euro avanta istemiş. Dönemin Spor Bakanı da, “Ben devletin parasını rüşvet olarak vermem.” demiş. O sıralar Türkiye, İstanbul’a 2020 olimpiyatlarını almaya çalışıyor. Olimpiyat komitesi üyelerine dağıtılan rüşvetin maliyetini anlatamam.

Sözün kısası, 20 milyon Euro verilmediği için, Kocaeli adaylıktan çekildi. Oysa bu kent, günde 20 milyon Euro’dan çok daha fazla ihracat geliri sağlayan bir kentti.

18-30 AĞUSTOS’TA TAİPEİ’DE

29’uncu Yaz Üniversite Olimpiyatları (Universiad 2017) Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenecek. Tayvan, Çin açıklarında uzak doğuda bir ada ülkesi. Taipei 3 milyon nüfuslu bir uzak doğu kenti. Aslında onların bu olimpiyat konusunda hiç umutları yoktu. Kocaeli’nin adaylığı çekilince, iş üzerlerine kaldı.

Girin internetten Taipe’yi arayın, Universiad 2017’ye bakın. Şimdiden Taipei’de yer yok. Uzakdoğu’nun, genellikle seks turizmi ile bilinen bu şehri baştan başa değişmiş.

Türkiye 20 milyon Euro’yu verseydi, bu olimpiyatları Kocaeli alsaydı. Emin olun bugün bu şehirde hiçbir eksik, hiçbir sorun kalmazdı. Türkiye daha sonra Erzurum’da, Trabzon’da, Mersin’de olimpiyatlar düzenledi. Bizim şehrimiz, bir tane bile uluslararası organizasyon görmedi, göremedi. Bu yılın ağustos ayında 29’uncu Yaz Üniversite Olimpiyatları’nın ev sahipliğini üstlenmiş olsaydık, şimdi ne ulaşım, ne trafik sorunu kalmıştı. Şehrin her yerinde olimpik spor tesisleri yapılmış, daha sonra da kullanılacak bir olimpiyat köyümüz yapılmış olacaktı. Boş duran Cengiz Topel Havaalanı bırakın yurt içi seferlerini uluslararası havaalanı haline gelecekti. Kocaeli, Dünya’da adı bilinen bir turizm kenti olacaktı.

Nihat Ergün’ü hala çok sever ve sayarım. Belki de siyasi hayatında söz verip de sonra yapamadığı ender işlerden biri bu 2017 Üniversite olimpiyatları konusu. Biz kendisinden istememiştik. Aklımızda bile yoktu. Nihat Ergün konuyu kendisi gündeme getirdi. Sonra, “Spor Bakanı 20 milyon Euro’yu vermiyor.” dedi, vazgeçti.

2017, Kocaeli’nin tam anlamıyla kabuk değiştirdiği, devlet yatırımları ile ihya olduğu, bütün sorunlarını aştığı, geleceğe yönelik Türkiye’nin en önemli spor ve turizm kenti olduğu bir yıl olabilirdi. 2017’de Kocaeli Üniversite Olimpiyatları’nı düzenleyecek, burada yapılacak tesislerin bir kısmı, daha sonra İstanbul’a alınacak Yaz Olimpiyatları’nda da kullanılacaktı.

Bekleyin 19-30 Ağustos’u. Taipei’deki olimpiyatları izleyin. “Ah, bu organizasyon Kocaeli’de yapılacaktı.” diye de oturduğunuz yerde dövünün.

Kardeşim Nahit’in sağlık durumu

İzmit gerçekten küçük bir yer. Her şey, çok kısa süre içinde duyuluyor. Hastalıkla ilgili konular da saklanacak ayıp bir durum değildir. Yılbaşı gecesi, benim 8 yaş küçüğüm, kardeşim Nahit bir rahatsızlık geçirdi. Bizim Nahit Çiğit (51) ile çok fazla samimiyetimiz yoktur. Hani “Merhaba-merhaba” derler ya, ilişkimiz neredeyse bu seviyededir. Yılbaşı gecesi ben Balaban’da aile dostlarımızla birlikteydim. Gece 22.30 gibi büyük oğlum Can aradı. “Baba merak etme, heyecan yaratma. Ama amcam rahatsızlanmış. Hastaneye götürüyoruz. Haberin olsun.” dedi.

Nahit, Uzunçiftlik’teki Nuh Çimento Park Sitesi’nde tek başına yaşar. Kendine has bir hayatı, çok sağlam dostlukları vardır. Yılbaşı gecesi hiçbir daveti kabul etmemiş. Evinde tek başına geçirmeyi tercih etmiş. Kendisi yemek falan da yapar. Benim iki oğlum da Nahit’le pek kankadır. Yılbaşı gecesi arkadaşları Nahit’in uzun süre sosyal medyada görünmediğini fark etmişler. Telefon etmişler, telefon açılmamış. Benim oğullarımda Nahit’in evinin yedek anahtarı varmış. Hemen gitmişler. Nahit’i hasta bulmuşlar. Yılbaşı gecemiz hastanelerde geçti. 2017’ye de hastanede girdik.

Ama Allah 112 ambulans servisinin, hastanelerin eksikliğini göstermesin. O gece sağlık sektörünün nasıl fedakârca ve insanca yaşadığını bir kez daha gördüm. Önemli bir durumu yok kardeşimin. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Zaten pek çok sağlık sorunu vardı. Benim gibi o da doktora gitmeyen, tedavi kabul etmeyen, kötü alışkanlıklardan bütün telkinlere rağmen vazgeçmeyen ilginç bir adamdır. Tıp Fakültesi’nde her halde her yerini düzeltirler. Biraz iğne falan batıracaklar mutlaka.

Pazar günü, Nahit’in durumunu öğrenip hastaneye koşanlara, sürekli beni arayanlara teşekkür ederim. Mışıl mışıl uyuyor. Arkadaşları, yeğenleri başından ayrılmıyor. Yakındır, sosyal medyaya döner, İzmit gecelerine akmaya başlar. İlgilenen herkese teşekkür ederim.