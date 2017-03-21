Biz de çok deplasmana gittik; üstümüzde çakı bile olmazdı

Pazar günü sabahı İzmit Perşembe Pazarı alanında yaşanan acı olay, İzmit’e büyük bir hızla yayıldı. Sabah erken saatlerde Kocaelispor taraftarları Perşembe Pazarı alanından kendileri için tahsis edilen otobüslere binecek, Kocaelispor’u Altay maçında desteklemek için İzmir’e gidecekti.

Çok eskiden kalmış basit bir husumet nedeniyle, iki ayrı taraftar grubu arasında kavga çıkmış. Bıçaklar çekilmiş. Kocaelispor tribünlerinin, Hodri Meydan taraftar grubunun en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki Serhat Boz, şah damarını kesen bıçağın açtığı yara nedeniyle, çok sevdiği takımını izlemek, desteklemek için İzmir’e gitmeye hazırlanırken, kan kaybından hayatını kaybetmiş…

Ölen genci de, cinayetten arananları da tanımıyorum. Ama Kocaelispor taraftarı olduklarına göre, kardeşlerim sayılır. Duyunca çok üzüldüm. Bizim gençliğimiz, Kocaelispor peşinden ülkenin dört bir yanına gittiğimiz günler gözümün önünden geçti.

1980’lerde, 90’larda bizim arkadaş grubumuz da Kocaelispor peşinden hemen her deplasmana giderdi. O zamanlar, deplasmana taraftar götüren otobüsler bedava değildi. Otobüsün gidiş geliş maliyeti hesaplanır, otobüse binen taraftarlar parayı cepten öderlerdi. Yine o zamanlar Perşembe Pazarı alanı falan da yoktu. Otobüsler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden, Fevziye Camii ile 1.Geçit arasındaki bölgeden hareket ederdi.

O zamanlar, bu kadar duble yol, otoyol yoktu. Otobüsler bu kadar hızlı, modern değildi. Örneğin İzmir’e gidilecekse, sabah yola çıkmak olmazdı. Gece yarısından sonra hareket ederdik. Mersin’e, Antep’e, Kayseri’ye, daha pek çok Anadolu şehrine bu şekilde Kocaelispor peşinden gitmiştik.

Uzun deplasman yolculuğuna çıkarken, bizim de yanımızda birkaç şişe bira olurdu. Ama ot, hap, toz uyuşturucu kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Hele silah, bıçak, sustalı. Kimse böyle silahları yanına almayı aklından geçirmezdi. Kimsenin üzerinde küçük tırnak çakısı bile olmazdı.

Deplasman yolunda, giderken, gelirken serserilik yaptığımız çoktur. Karnımız acıkır, bir benzinlikte mola veririz. Herkes yer içerdi de, kimse hesap vermezdi. Elbette ayıptı, günâhtı. Ama futbol maçı tutkunu taraftarlar olarak kimsenin canını yakmazdık. İçimizden kimsenin de canı yanmazdı.

Türkiye tuhaflaştı. Gençlik tuhaflaştı. Herkesin cebince bıçak, tabanca. Herkesin cebinde ot, hap. Futbol sevgisi, bir futbol takımının taraftarı olmak bu değil. Bu olmamalı.

28 yaşında bir genç; Serhat Boz öldü. Kocaelispor camiası ağır bir darbe daha aldı. İzmir’de çok önemli iki puan, maçın uzatma dakikalarında gelen bir karambol golüyle gitti. Birkaç genç de bu olay yüzünden cezaevlerinde çürüyecek.

Kocaelispor camiası olarak, kulübün mali sorunlarını halletmek, Kocaelispor’u yeniden hak ettiği, layık olduğu yerlere çıkartmak için mücadele ederken, bir yandan da bu değişen taraftar yapısını çok ciddi biçimde önümüze koyup çare aramalıyız. Serhat’ın pazar günü Perşembe Pazarı alanında ölümü, kan davasına dönüşmesin.

Önce Kocaelispor camiasını, taraftar gruplarını Türkiye’nin en centilmen, birbirine en bağlı ve birbirini en çok seven taraftar grubu haline getirelim. Bu gruplar içindeki bütün agresif, olumsuz unsurları temizleyelim. Sonra şampiyon olup, Süper Lig’e çıkalım. Bütün Kocaelisporlular olarak önceliğimiz, kendi kendimizi ıslah etmek, kendi içimizi bir an önce temizlemek olmalıdır.

Akşener’e haksızlık yapılıyor

Türkiye siyaseti, muhalefet kanadında yeni bir lider, yeni bir oluşum arıyor. Sol’da “Tık” yok. Yakın ve orta vade için “Umut” da yok.

Mevcut muhafazakar-liberal iktidarın karşısında, merkez sağdan yeni bir oluşumu alternatif gösterme girişimi var. Bu ortamda İzmit Gündoğdulu Meral Akşener adı ortaya çıkıyor. Aslında Meral Abla, 80 milyonluk Türkiye’de çok çok önemli görev ve çok ağır sorumluluğu yüklenebilecek kapasitede ve altından kalkabilecek ağırlıkta mıdır, bence tartışılır. Ama şartlar Meral Akşener’i öne çıkarttı.

MHP Genel seçimlerde başarısız olmuştu. MHP lideri Bahçeli’nin kendisi görevi bırakmalıydı. Yapmadı. Parti içinde hareket başladı. Meral Akşener öne çıktı. Meşru yollardan MHP Genel Başkanı olmak için yola çıktı. Engellendi, haksızlık yapıldı. Üzerine iftiralar atıldı. Sonra partisinden ihraç edildi.

Türkiye siyasetinde her zaman “Mağdur” duruma düşmek, bu duruma düşenin işine yaramıştır. Çok partili sisteme geçilen 1950’de böyle oldu. 1960’da darbe yapıldı. Sonrasında, her zaman 1960 darbesinde devrilenlerin mirasına sahip çıkanlar önde kaldı.

1980’de yeni bir darbe oldu. Darbeciler, demokrasiye geçilirken, kendilerinin devamı siyasi partiyi öne çıkartmak istediler. Özal mağdur duruma düştü. Mağdur Özal seçim kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişi, güçlenişi de siyasette mağdur edilme çabalarıyla yakından ilgilidir.

Şimdi, Meral Akşener mağdur duruma düşürülüyor. Geliyor, kendi memleketinde bir konuşma yapacak. Kocaeli Valiliği’ni tebrik ederim. En azından Akşener’in konuşacağı toplantıyı devlet engellemedi. Ama Fuar’daki toplantıyı 25-30 kadar genç basıyor. Kargaşa çıkartıyor. Olay büyümeden önlense de Akşener’in İzmit toplantısı, bu yönüyle basına yansıdı.

Meral Akşener’in yükselişini engellemek isteyenler, bilmeden O’nun önünü açıyorlar diye düşünüyorum. Akşener biraz daha mağdur duruma düşürülürse, haksızlığa uğramış, önü kapatılmak istenen lider konumuna getirilirse, toplum içinde çok daha hızlı yükselecektir.

Bekleyelim şu 16 Nisan’a bir geçsin. Türkiye siyasetinde çok önemli değişiklikler göreceğimizi tahmin ediyorum.

Köprülerdeki bez afişler arabaların üstüne düşecek

12 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için ilimize geldi. AK Parti teşkilatlarının gücü var. 2-3 gün içinde ilimizin her köşesini, dağı taşı bez ve kağıt afişlerle donattılar, Cumhurbaşkanı’nın İzmit ziyaretini halka duyurdular.

Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini duyurmak amacıyla karayolları üzerindeki köprülerin kenarlarına da bez afişler asıldı. Dün sabah işe geliyorum. D-100 karayolu üzerindeki yaya köprülerinin kenarına asılmış bez afişlerin iplerinin koptuğunu, yola doğru sarktıklarını gördüm. Cumhurbaşkanı’nın programının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmiş. Hala asılan bez afişler yerinde duruyor. Üstelik yola düşmek üzereler.

Düşünün, D-100’de bir araç hızla geliyor. Köprü kenarında asılan, ipleri kopan bez afişlerden biri yerinden kopup, aşağıdaki arabanın üzerine düşüyor. Sürücünün camına yapışıyor. Geçenlerde İstanbul’da böyle bir kaza oldu. Üzerine bez afiş düşen motosikletli, takla attı. Sürücüsü ölümden döndü.

Bu tehlike, şu sıralar ilimizde de mevcut. En azından köprü kenarlarında bulunan, ipleri kopmuş, yola düşmek üzere olan bez pankartları kaldırmak gerekiyor.