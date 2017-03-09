Biz dinleniyoruz, rakiplerimiz oynuyor

Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavı nedeni ile Futbol Federasyonu bu hafta sonu oynanacak 2.Lig ve 3.Lig karşılaşmalarını bugüne aldı.

Kocaelispor’un bay olduğu bu hafta, rakiplerimiz sahne alacak. Lider Sancaktepe Belediyespor, sahasında Erzin Belediyespor ile karşılaşacak. Geçen hafta Kütahyaspor deplasmanında puan kaybeden Altay ise İzmir’de Karacabey Birlikspor’u konuk ediyor. Şampiyon adaylarından Çorum Belediyespor, evinde Kütahyaspor’u konuk ediyor. Son haftaların formda takımı Ankara Demirspor da, deplasmanda Erzincanspor ile karşılaşacak.