Biz dinleniyoruz, rakiplerimiz oynuyor

Kocaelispor’un bay olduğu bu hafta, rakiplerimiz sahne alacak. Lider Sancaktepe Belediyespor, sahasında Erzin Belediyespor ile karşılaşacak. Geçen hafta Kütahyaspor deplasmanında puan kaybeden Altay ise İzmir’de Karacabey Birlikspor’u konuk ediyor. Şampiyon adaylarından Çorum Belediyespor, evinde Kütahyaspor’u konuk ediyor. Son haftaların formda takımı Ankara Demirspor da, deplasmanda Erzincanspor ile karşılaşacak.
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