Biz İzmitiz’den yeni sosyal projeler

Hüseyin Erol’un önderliğinde sosyal medyada oluşturulan, bugün 20 bin üyeye ulaşan Biz İzmitiz grubu, bu yılın ilk yarısını kapsayan süreçte yeni sosyal sorumluluk projeleri organize ediyor.

“Bir Öyküm Var İzmit” adlı öykü yarışması düzenlenirken, “Bir İzmit Yüzbir Umut” adlı projeyle Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi dağıtılacak.

Biz İzmitiz önderliğinde Ulugazi İlkokulu mezunları 23 Nisan Pazar günü Ulugazi İlkokulu’nda nostaljik buluşmayı gerçekleştirecek. Orda Bir Köy Var Uzakta adlı projeyle, bu yıl Akmeşe İlköğretim Okulu’ndaki eksiklerin giderilmesi planlanıyor. İzmit’e ait özel fotoğrafları bir arada toplayacak ‘Konuşan Fotoğraflar’ albümü için hazırlık başlatıldı. Geleneksel Kertil Buluşması da bu yıl mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek.

ÖYKÜ YARIŞMASI

Bir Öyküm Var İzmit öykü yarışması Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlenecek. İzmit’e ait anıların konu edileceği yarışmaya gönderilecek öyküler Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Metropol AVM. No: 26/1 - B İzmit/ Kocaeli adresine 15 Nisan tarihine kadar postayla gönderilecek. Ayrıca rumuzlu bir şekilde, e-posta yolu ile aydilidergisi@gmail.com adresine de iletilecektir.15 Mayıs’ta sonucu açıklanacak yarışmanın ödülleri, Geleneksel Kertil Şenlikleri’nde verilecek.

“BİR İZMİT YÜZ BİR UMUT”

Biz İzmitiz grubunun bir başka etkinliğiyle, üyelerin maddi katkılarıyla 101 çocuk için alınacak giysiler, Ramazan Bayramı öncesi, anlaşmalı mağazalar aracılığı ile ailelere ulaştırılacaktır.

23 NİSAN’DA ULUGAZİ’DE

1932 yılında eğitim ve öğretime başlayan ve İzmit’in en köklü okulları arasında bulunan Ulugazi İlkokulu mezunları, 23 Nisan Pazar günü, saat 15.00'de okul bahçesinde bir araya gelecek. İlkini 2013 yılında yapılan buluşmada bu yıl mezunların çocukları, torunlarıyla gelmeleri de istenecek.