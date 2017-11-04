Biz kimi yeneceğiz? 1-1

26’DA ATTIK, 39’DA YEDİK

Kocaelispor bugün son sırada yer alan Elaziz Belediye’yi konuk etti. İçerdeki ilk gündüz maçına taraftarın ilgisi fazla olmadı. İlk 15 dakikasında her iki ekip adına da önemli pozisyon olmadı. Kocaelispor rakip kaleyi ilk etkili atağını 19’ncu dakikada geliştirdi. Soldan Kadir ortaladı, İshak elverişli durumda dokunamadı. 26’ncı dakikada Gökdeniz orta sahadan ilerledi, soldan hareketlenen Burak Süleyman’ı gördü. Burak ceza alanında rakibini geçip sıfıra indi ve adrese teslim güzel bir orta kesti, Gökdeniz kafayla topu ağlara bıraktı. Devrenin böyle bitmesi beklenirken 39’uncu dakikada savunmanın arkasına atılan topta Volkan Serim eşitlik golünü attı. İlk yarı 1-1 bitti.

UZATMALARDA ÖZGÜR KAÇIRDI

Kocaelispor ikinci yarıya iki değişiklikle başladı, Burak Süleyman ve İshak yerini, Özgür ile Burak Özbakır’a bıraktı. Bu yarının başlarında konuk takım daha atak gözüktü. 51’inci dakikada Doğancan’ın kafasında Yusuf mutlak bir golü önledi. 73’de Ali Keten-Yusuf anlaşmazlığında Ali Keten az kalsın topu kendi ağlarına gönderiyordu. 80’inci dakikada Burak Özbakır’ın ceza alanı köşesinde düşürülmesine hakem devam dedi. 81’de Sefa’nın vurusunda savunma son anda golü önledi. Uzatmalarda Özgür son derece elverişli durumda golü yapamadı. Maç berabere bitti, Kocaelispor’un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Kocaelispor'dan anlamlı hareket