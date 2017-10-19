Aynı zamanda bir eğitimci olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yoğun mesaisinden fırsat bulduğu ilk anda çocuklarla bir araya geliyor. Çocuklarla sohbet eden ve onlara yine eğitimci kimliğiyle yönlendirmelerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu’nu minik dostları da çok seviyor.

AKÇAKOCA BİLGİEVİ’NE GİTTİ

Başkan Karaosmanoğlu önceki gün yoğun gündeminden sıyrılarak Gazi Akçakoca Bilgievi’ne gitti. Derste bir anda karşılarında Başkan amcalarını gören Bilgievi öğrencileri ise bu ziyaret karşısında oldukça mutlu oldu. Başkan Karaosmanoğlu’nu görür görmez alkışlayan ve hoşgeldiniz diyen öğrencilere Başkan Karaosmanoğlu da sevgiyle karşılık verdi.

ÇOCUKLARIM SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM

Öğrencilerin, Değerler Eğitimi ve Türkçe derslerine giren Başkan Karaosmanoğlu öğretmen kimliğiyle tahta başına geçti. İlk sözleri “Çocuklarım sizleri çok seviyorum” olan Başkan Karaosmanoğlu, “Biz bu Bilgievlerini sizler için yaptık. Sizler iyi eğitim görün ve hayata iyi hazırlanın istiyoruz. Çünkü sizler bizim yarınlarımız, geleceğimizsiniz. Avrupa’daki çocuk eğitim anlamında nelere sahipse sizlerin aynı koşullara sahip olmanızı istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız her şeyin en iyisine layık” dedi.

SİZDEN TEK İSTEĞİM VAR

Çocuklardan bir tek isteği olduğunu da kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler sadece derslerine çalışın. Bu vatana, millete ve ailelerinize hayırlı birer evlat olun. Gerisi bizim işimiz. Sizlerin iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa yapıyor ve yapacağız” dedi. Teneffüs zili çaldığında ise Bilgievi öğrencileri, öğretmen Başkan Karaosmanoğlu’nun yanına koştu. Öğrenciler, elleriyle yaptıkları çeşitli hediyeleri Başkana hediye etti ve kendisiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

AİLELERE SESLENDİ

Başkan Karaosmanoğlu Gazi Akçaokca Bilgievi’nde ayrıca öğrenci velileriyle biraraya geldi. Konferans salonunda velilere seslenen Başkan Karaosmanoğlu, ailelere çocuklarını Bilgievi’ne gönderdikleri için teşekkür etti. Çocuğu okula göndermekle ailelerin görevini yerine getirmiş olmayacağını kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler her zaman çocuklarınızı takip edeceksiniz. Onların geleceği sizlerin elinizde. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Hepimizin tek amacı; bu çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları olmalı. Onlar iyi yetişirse, ülkemiz de güçlü olur” diye konuştu.