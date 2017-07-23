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Bizim “Deprem Dede’miz vardı

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Yıldız ANDİÇ

17 Ağustos 1999 günü sabaha karşı saat 03.02’de  Türkiye’nin son yıllarda gördüğü en büyük deprem, 7.4’lük Gölcük depremi yaşanırken, ben ilimizde en çok yıkımın olduğu  Gölcük’ün merkezindeki evimizdeydim.

Yıkıntılar arasından, kırık cam parçalarının üzerine basa basa nasıl çıktım da, kendimi  kapılarını açan Donanma Komutanlığı’nın bahçesine nasıl attım hala gözlerimin önündedir.

Bizim deprem 7.4 büyüklüğündeydi. Adeta arada bir durup, güç toplayarak yeniden başlayan, toplamda 50 saniyeden fazla süren korkunç bir afet.

Son Bodrum depremi 15 saniye sürmüş. Büyüklüğü 6.5. Yani 17 Ağustos felaketinin yanında devede kulak. Ama Bodrum depreminin ardından bir de Tusunami oldu. Sosyete plajları sular altında kaldı. Yani bu son depremin, turizm döneminin ortasında da bulunmamızın etkisiyle magazin yönü de ağır basıyor.

Şükürler olsun. Ülkemizde büyük tahribat, can kaybı yok. Ama hemen her yıl en az bir  büyük deprem felaketi ile karşı karşıya kalıyoruz.Anadolu toprakları, en doğusundan, Van’dan, en batısına İzmir’e kadar  dünyanın en tehlikeli deprem kuşağında bulunuyor. Artık ders almanın da ötesine geçmiş olmamız gerekiyor.

17 Ağustos 1999 büyük depreminin ardından bizim “Deprem Dede”miz vardı. Rahmetli Prof. Dr.Ahmet Mete Işıkara. Ne çok buralara gelip gitmişti. Deprem anında nasıl kapı aralığına, masa altına saklanmamız gerektiğini defalarca ne güzel anlatmıştı.Şimdi Ege depreminin ardından televizyon kanallarında  yeni deprem uzmanları ile tanışıyoruz. Hiçbiri, Deprem Dede’mizin yerini tutacak kadar sempatik ve  halkın anlayacağı dilden konuşan türden değil.

Şunu artık kafamıza kazımak zorundaız. Bu topraklarda sık sık deprem olacak. Büyük depremler de olacak. Sağlam binalar yapmış olmamız lazım. Bina yaparken kurallarına tam olarak uymak lazım. Hasarlı, çürük binaları yıkmak lazım. Kentsel Dönüşüm imkanlarından yararlanmak lazım. Bir de, bence çok önemli. Her evde, her ailenin  bir köşede deprem çantasının olması lazım. Çok beğendiğim bir söz var:”Deprem öldürmez. Çürük binalar öldürür” der uzmanlar. Bu sözü unutmamak lazım. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.

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