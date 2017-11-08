Bizim Masterler iyi gidiyor

6 takımla birden temsil edildiğimiz ligde Gebze lider, Kocaeli ile Darıca ise zirve takipçisi konumunda. Kartepe de zirve yarışının içerisinde. Sadece Gölcük ile Özkar iyi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta kırmızı grupta Gölcük, Maltepe deplasmanında 3-1 kaybederken, Özkar, G.Saray Lise’yi İstanbul’da 2-0 ile geçti. Ligin favorilerinden Kocaeli fikstür gereği maç yapmadı.

Bu hafta üç temsilcimiz de evinde. Kocaeli-Maltepe, Gölcük-Kasımpaşa, Özkar da Pendik ile oynayacak. Beyaz grupta geçen hafta Kartepe, Beşiktaş İlçe deplasmanından 2-0’lık galibiyetle döndü. Gebze de Yahyakemal’e yine dışarıda 4-1 üstünlük sağladı. Darıca ise Maringlass’ı 6-4 mağlup etti. Bu hafta Kartepe ile Gebze derbide karşılaşacak. Darıca ise evinde Sancaktepe’yi ağırlayacak.