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Bizim minikler beğenildi

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Bizim minikler beğenildi
Türkiye Antrenörler Derneği Genel Merkezi tarafından 45 ilin katılımıyla gerçekleştirilen U-12 yaş grupları futbol turnuvasında Bursa’da final maçları oynandı.

Bursa’daki maçlarda ilk turda beğenilen ilimiz futbolcularından İbrahim Baki, Orkun Öztürk ve Eren Ocaklı da forma giydi.

ÜÇ MİNİK YETENEK

TÜFAD’ın organizasyonundaki turnuvada Kocaeli U-12 karması da mücadele etti. Antalya’daki ilk tur müsabakalarda Kocaeli Karmasında bulunan Kocaeli Gençsporlu İbrahim Baki, Derince Belediye Demirsporlu Orkun Öztürk, Bursa’da yapılan final maçlarına davet edilmişti. İlk tur müsabakalarında sakatlığı yüzünden gidemeyen Harb-İşsporlu Eren Ocaklı da forma giydi. Üç minik futbolcumuzda oynadıkları futbolla göz doldurdular.

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