BLD Derince rahatladı: 2-3

PUAN FARKI 5’E ÇIKTI

U-12 Ligi’nde önceki gün 4 maç oynandı. Günün en kritik maçında Belediye Derincespor, Derince Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek i puan farkını 5’e çıkarttı. Bu gruptaki diğer maçta Çınarlıspor, Derince Birlikspor’u 3-0 mağlup etti. G Grubu’nda ise Şirinköyspor rakibi Kavaklıspor’u 2-1, Seka Doğanspor da Gölcük Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TOPLU SONUÇLAR:

Kavaklıspor: 1 – Şirinköyspor: 1

Gölcük GB: 0 – Seka Doğanspor: 2

Derince GB: 2 – BLD Derince: 3

Çınarlıspor: 0 – Derince Birlik: 3