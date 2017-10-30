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BLD Derince rahatladı: 2-3

BLD Derince rahatladı: 2-3

U-12 Ligi’nde F Grubu lideri Belediye Derincespor, iki puan gerisindeki Derince Gençlerbirliği’ni 3-2’i yenerek aradaki puan farkını 5’e çıkarttı.

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PUAN FARKI 5’E ÇIKTI

U-12 Ligi’nde önceki gün 4 maç oynandı. Günün en kritik maçında Belediye Derincespor, Derince Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek i puan farkını 5’e çıkarttı. Bu gruptaki diğer maçta Çınarlıspor, Derince Birlikspor’u 3-0 mağlup etti. G Grubu’nda ise Şirinköyspor rakibi Kavaklıspor’u 2-1, Seka Doğanspor da Gölcük Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TOPLU SONUÇLAR:

Kavaklıspor: 1 – Şirinköyspor: 1

Gölcük GB: 0 – Seka Doğanspor: 2

Derince GB: 2 – BLD Derince: 3

Çınarlıspor: 0 – Derince Birlik: 3

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