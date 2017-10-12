Böbreğini kardeşi ile paylaştı

Hasan Pehlivan kardeşinden nakledilen böbrekle yeniden yaşama tutundu.

Kartepe Emekevler Mahallesi'nde oturan Hasan Pehlivan'a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince doktorlar tarafından geçen ay diyaliz makinesine bağlanılmasına karar verildi. Gönül Hayat Şahin bunun üzerine ağabeyi Hasan Pehlivan'a böbreğini bağışlama kararı verdi. Hastanede yapılan kontrollerin ardından böbrek nakli için uyulması gereken kriterlerin 6'da 6'sı uygun çıkınca Gönül Hayat Şahin'in böbreğinin nakledilmesine karar verildi. İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede yapılan operasyonla Gönül Hayat Şahin'den alınan böbrek ağabeyine nakledildi.

Hasan Pehlivan organ nakli konusunda halkın bilinçlenmesi için bu konuda başta din görevlileri olmak üzere herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, herkesi organ bağışı yapmaya davet etti. Ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle dedi:

"Hastalığım 25 yıl önce başladı, her 3 ayda bir devamlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kontrole gidiyordum. 1 ay önce acilen diyalize alınmamı söylediler. Tabii ben de bunu kardeşime söyledim. Kardeşim 'Sakın diyalize girme, ben hemen gelip böbreğimi vereceğim' dedi. Doku testleri uygun çıktı. Kardeşim hemen geldi, Allah razı olsun hiç tereddüt etmeden böbreğini verdi."

Organ bağışı konusunda halkın daha bilinçli ve fedakar olmalarını isteyen Gönül Hayat Şahin ise "Ağabeyim 25 yıldır tedavi görüyordu, ben de 'Yanındayım' dedim. Allah'a çok şükürler olsun ki iyi sonuçlar aldık. Doktorumuz da bizi sevindirdi, çok güzel bir duygu. Herkes elinden geldiğince nakil bekleyen hasta arkadaşlara yardımcı olursa iyi olur" diye konuştu.

BÖBREK YETMEZLİĞİ İÇİN EN İYİ TEDAVİ ORGAN NAKLİDİR

Hastanenin Böbrek Nakli Medikal Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer böbrek yetmezliği hastalığının en iyi tedavisinin organ nakli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hasan bey 25 yıllık böbrek hastası. Son 4 yılda şeker hastalığı da gelişmiş. Kardeşi kendisine böbreğini verdi ve daha 24 saat dolmadan kreatin seviyesi normale indi. Hastamız kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastaların en iyi tedavisinin organ nakli olduğunun gayet güzel bir örneğidir. Bu vesileyle halkımızı organ bağışına çağırıyorum. Yakınları böbrek yetmezliği yaşayan halkımızı da yakınlarına böbrek vermeye davet ediyorum. Çünkü hayat paylaşmaktır."

