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Böbrek taşını düşüren formül

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Böbrek taşını düşüren formül
Böbreklerde taş oluşumu, dayanılmaz ağrılar sebebiyle hayatı olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Böbreklerde taş oluşumu, dayanılmaz ağrılar sebebiyle hayatı olumsuz etkileyen bir hastalıktır. İdrar içeriğinde kalsiyum veya ürik asidin normalden yüksek miktarlarda bulunmasıyla, bu maddeler sertleşerek böbrek taşlarına dönüşür. Oluşan bu taşlar idrar kanallarından aşağı doğru inerek vücuttan atılırlar. İdrar kanalında takılarak idrarın akışını engelleyebilir bu da şiddetli ağrıya sebep olur.

Böbrek taşını avokadoyla düşürün

Malzemeler:

- 2-3 gr avokado yaprağı
- 1 bardak su

Yapılışı:

1 bardak kaynar suya avokado yaprağı eklenir ve kısık ateşte 8 dakika kaynatılır. Sıcakken süzülür ve ılındıktan sonra akşam yemekten 2 saat sonra içilir. 5 gün aynı şekilde düzenli olarak içilir ve 3 gün ara verilir. Toplamda 20 gün tüketilir.

 

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