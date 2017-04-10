Bodrum TIR’ı İzmit’te

Bodrum’u Türkiye genelinde daha iyi tanıtmak amacıyla Bodrum Belediyesi öncülüğünde ‘Bodrum sizi çağırıyor’ sloganıyla hazırlanan Bodrum Tanıtım TIR’ı bugün ve yarın ilimizi ziyaret edecek.

Bodrum’u Türkiye içinde daha iyi tanıtmak amacıyla hazırlanan ve “Bodrum Sizi Çağırıyor” sloganıyla yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı, Cumhuriyet Park’ında İzmitlilerle buluştu.

30 İLİ DOLAŞACAK

Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtım Vakfı ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile hayata geçirilen ve 20 Mart’ta Bodrum’dan yola çıkan Tanıtım TIR’ı 30 ili dolaşacak.Aydın’dan başladığı Türkiye turuna İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul’dan sonra son olarak Kocaeli ile devam etti.

CUMHURİYET PARK’INDA

İzmit Cumhuriyet Park’ında sergi açan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı açılış programına; İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, müdür yardımcısı Ayhan Zeren, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Öztürk, TURSAB Yedigöller Başkanı Aytekin Şahinbaş, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürleri Hülya Özer ve Hatice Doğancı, Demokrat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kadir Genç, müdürlük çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

ÇEŞİTLİ İKRAMLAR YAPILDI

Bodrum Tanıtım TIR’ı koordinatörü Fikret Hıdır, konuklara TIR'ın tanıtımını yaparak sergiyi gezdirdi daha sonra misafirlere Bodrum’un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina lokumu, Bodrum gazozu ile tanıtım broşürleri dağıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zamburkan’da turizme katkılarından dolayı heyete teşekkür ederek birer plaket takdim etti. Sergi Salı günü sona erecek.

Şennur YILDIZ