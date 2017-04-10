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Bodrum'a davetliyiz

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Bodrum'a davetliyiz
Türkiye’nin turizm yıldızı Bodrum’u Türkiye içinde daha iyi tanıtmak amacıyla hazırlanan ve  “Bodrum Sizi Çağırıyor” sloganıyla yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı, Cumhuriyet Park’ında İzmitlilerle buluştu.

Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtım Vakfı ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde hayata geçirilen ve 20 Mart’ta Bodrum’dan yola çıkan ve 30 ili dolaşacak olan Tanıtım TIR’ı, Aydın’dan başladığı Türkiye turuna İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul’dan sonra son olarak Kocaeli ile devam etti.

İzmit Cumhuriyet Park’ında sergi açan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı açılış programına;İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, müdür yardımcısı Ayhan Zeren, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Öztürk, TURSAB Yedigöller Başkanı Aytekin Şahinbaş, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürleri Hülya Özer ve Hatice Doğancı, Demokrat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kadir Genç, müdürlük çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

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Bodrum Tanıtım TIR’ı koordinatörü Fikret Hıdır, konuklara tırın tanıtımını yaparak sergiyi gezdirdi ve daha sonra misafirlere Bodrum’un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina lokumu, Bodrum gazozu ile tanıtım broşürleri ve kitapçıkları dağıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zamburkan’da turizme katkılarından dolayı heyete teşekkür ederek birer plaket takdim etti. Sergi Salı günü sona erecek.

Şennur YILDIZ

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