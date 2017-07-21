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Bodrum'da şoke eden görüntü! Kandilli açıkladı: Tsunami...

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Bodrum'da şoke eden görüntü! Kandilli açıkladı: Tsunami...
Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depremin ardından Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir'' denildi.

Merkez üssü Gökova Körfezi olan depremin ardından fay hattındaki kırılma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonrası özellikle Gümbet Mahallesi'nde park halindeki araçlar ve sahildeki tekneler zarar gördü. Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir" denildi.

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