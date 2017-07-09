  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 28 °C

Boğaz ağrısına ilaç gibi gelen 5 bitki çayı

»
Boğaz ağrısına ilaç gibi gelen 5 bitki çayı
Soğuk havalarda; hapşırık, öksürük, burun akıntısı derken birçok kişi mendili elinden düşüremez hale geliyor. Uzmanlar ise genellikle boğaz ağrısıyla gelen hastalıklara karşı güçlü olmak için bitki çaylarından destek almayı öneriyor.

Boğaz ağrılarını hafifletmeye ve boğazın yumuşamasını sağlamaya yardımcı olan bitki çayları iltihabın giderilmesine de destek oluyor. “Boğazım acıyor” dediğinizde, şikayetinize çözüm olabilecek bitki çaylarının doğru demlenmesi de çok önemli. 

İşte boğaz ağrısında etkili olan 5 bitki çayını demlemenin püf noktaları:

ADAÇAYI DEMLERKEN DİKKAT!

Adaçayının yapraklarında bulunan uçucu bileşenler; ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyon ve iltihapları gidermeye yardımcı oluyor. Fakat uçucu bileşenlerden etkin bir şekilde yararlanabilmek adına demleme tekniği de büyük bir önem taşıyor. 1 bardak kaynamış suya 2-3 tutam adaçayı ilave edip 10-15 dakika ağzını kapatarak demlenmesine izin verin. Günde 2 fincan kadar tüketebilirsiniz.

BOĞAZ KURULUĞUNA NANE ÇAYI

Nane çayının içeriğinde bulunan uçucu bileşenler boğazın yumuşamasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle günde 1-2 fincan içebilirsiniz. Fakat reflü probleminiz varsa uzak durmalısınız.

BOĞAZ AĞRISINA NAR KABUĞU

Narın kabuğunda bulunan polifenolik bileşenler boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin etkinliğini azaltarak boğaz ağrısına çözüm olabiliyor. Nar kabuğunu yemek yerine kurutup çay olarak tüketmek daha sağlıklı. Bu aynı zamanda kabuğunda bulunan alkoloidin fazla tüketiminin de önüne geçilmesini sağlıyor. 2 çay kaşığı kurutulmuş nar kabuğunu, üzerine 1 bardak su ilave ederek kapalı ve mümkünse cam bir fincanda 10 dakika demleyerek içebilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN KARANFİL

Karanfilin içeriğinde bulunan öjenol isimli uçucu bileşen boğazdaki yanmayı gideriyor. Ağız, boğaz yolu enfeksiyonlarında ise antiseptik ve ağrı giderici olarak görev alıyor. Çiğneyerek tüketebileceğiniz gibi günlük olarak içilen çayların içerisine de karanfil ilave edebilirsiniz.

MEYAN KÖKÜ BALGAM SÖKTÜRÜYOR

İçeriğinde bulunan saponin tipi bileşenler boğazda oluşan balgamın sıvılaşmasını sağlayarak atılmasına yardımcı oluyor. 3 bardak suya, 3 tatlı kaşığı meyan kökü ilave edip, 15 dakika demledikten sonra günlük olarak tüketebilirsiniz.

Bu haber toplam 482 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayak şişmesi nedeni nedir ayaklar neden yanar?07 Temmuz 2017 Cuma 20:49
  • 'Sıcak hava ölüme varan tablolara neden olabilir'07 Temmuz 2017 Cuma 16:44
  • 'Aşırı internet kullanımı sağlık sorunlarına yol açıyor'07 Temmuz 2017 Cuma 16:38
  • Güneş çarpması geçirenlere...07 Temmuz 2017 Cuma 16:28
  • Karaciğeri koruyan 3 besin07 Temmuz 2017 Cuma 16:18
  • 'Aşırı sıcaklar 'deliryum'a neden olabilir'06 Temmuz 2017 Perşembe 21:20
  • 'Kaliteli uyku için karpuz çekirdeği ve kiraz tüketin' önerisi06 Temmuz 2017 Perşembe 16:32
  • Yemeği sadece yemek değil koklamak da şişmanlatıyor06 Temmuz 2017 Perşembe 15:32
  • O hastaneye yeni poliklinikler06 Temmuz 2017 Perşembe 14:19
  • 'Yazın terlemekten korkmayın'05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:34
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti