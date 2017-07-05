Boğaz ağrısının baş düşmanları...

Doğanın bize sunduğu imkanlardan yararlanarak, boğaz ağrısına veda edebilirsiniz.

Çok fazla hasta olan biri olarak her dakika antibiyotik kullanmaktan sıkıldığım bir gerçek. Ne zaman inat edip bu sefer ilaç kullanmayacağım, kendi kendine geçer desem de sonuç yine hüsran sonuç yine antibiyotik...

Şans yine benden yana ola ki (!) geçen hafta boğazları yine iltihaplara emanet ettim. Hem de bu sıcaklarda!

Doğal mucize

Bahçede oturmuş, teyzemle anneme sızlanırken, teyzemin ağzından o sihirli kelimeler dökülmeye başladı. Tamam dedim deneyeceğim!

Bir koşu çıktım eve ve teyzemin verdiği tarifi hazırladım. 3. günün sonunda teyzemin boynuna atladım dersem yalan olmaz herhalde. Anladığınız üzere boğaz ağrısından eser kalmadı!

Doğanın bize sunduğu şeyler ne kadar da harika değil mi?

Aman bilmeden etmeden yapılıp içilir mi demeyin. Sonuç olarak sadece bal, tarçın ve su. Tıbbi olarak da herhangi bir zararı yok.

Tarçına ya da bala alerjiniz varsa o zaman dikkat! Kullanmayın tabii ki de.

İhtiyacınız olanlar

- Bal- Toz tarçın- Su

Nasıl mı yapıyoruz?

İlk önce bir bardak suyu kaynatıyoruz. Bardağa boşalttığımız suyun içine 1 tatlı kaşığı toz tarçını ekliyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. (Kaynar suyun içine bal eklemeyiniz çünkü sıcak su baldaki emzinleri öldürüyor.)

Su oda sıcaklığına geldiğinde 2 tatlı kaşığı balı ekliyoruz. Yatmadan önce bardağın yarısını içiyoruz ve diğer yarısını sabaha bırakıyoruz.

Not: Her zaman koyduğunuz tarçının iki katı bal eklemelisiniz.