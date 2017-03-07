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Boğaziçi Turnuvasına Darıca damga vurdu

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Boğaziçi Turnuvasına Darıca damga vurdu
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında 9 madalya kazandı. 

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları elde ettiği başarılarla turnuvaya damga vurdu. Üç gün boyunca 25 ülkeden toplam bin 502 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye tüm kategorilerde kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, turnuvada 2 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere ferdi olarak 9 madalya elde ederken milli takımlara 10 oyuncu vererek önemli bir başarı elde etti.

Takım halinde yıldız kata takımı Ukrayna’yı yenerek şampiyon olurken, bayan kumite takımı ise ikinci olarak turnuvada gümüş madalya kazandı. Yıldız Erkek Kumite takımı ise üçüncülük kürsüsüne çıkarak önemli bir başarı elde etti.

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