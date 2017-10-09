Boğulan genç kurtarılamadı
5 Ağustos 2017 günü, Gölcük İlçesi Kavaklı Sahilinde serinlemek için denize giren bir süre sonra ise çırpınmaya başladıktan sonra suda kaybolan 17 yaşındaki Hazar Tanışman, çevredekiler tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.
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KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI
Boğulma tehlikesi atlatan ve kalbi duran genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale ile tekrar kalbi çalıştırıldıktan sonra hemen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Tanışman, önceki akşam fenalaşarak tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tanışman’ın cenazesi İhsaniye Yeni Camii’de kılınan öğle namazı sonrası gözyaşları ile İhsaniye 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : 17 yaşındaki Hazar Tanışman, boğulma, Gölcük
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