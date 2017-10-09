Boğulan genç kurtarılamadı 

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

Boğulma tehlikesi atlatan ve kalbi duran genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale ile tekrar kalbi çalıştırıldıktan sonra hemen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Tanışman, önceki akşam fenalaşarak tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tanışman’ın cenazesi İhsaniye Yeni Camii’de kılınan öğle namazı sonrası gözyaşları ile İhsaniye 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

Çiğdem ARMAĞAN

