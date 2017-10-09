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Boğulan genç kurtarılamadı 

Boğulan genç kurtarılamadı 

5 Ağustos 2017 günü, Gölcük İlçesi Kavaklı Sahilinde serinlemek için denize giren bir süre sonra ise çırpınmaya başladıktan sonra suda kaybolan 17 yaşındaki Hazar Tanışman, çevredekiler tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi. 

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KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI 

Boğulma tehlikesi atlatan ve kalbi duran genç, sağlık ekipleri tarafından  yapılan müdahale ile tekrar kalbi çalıştırıldıktan sonra  hemen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan  Tanışman, önceki  akşam fenalaşarak  tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tanışman’ın cenazesi İhsaniye Yeni Camii’de kılınan öğle namazı sonrası  gözyaşları ile İhsaniye 17 Ağustos  Mezarlığında toprağa verildi.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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