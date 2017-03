Böke İzmit'te STK temsilcileriyle buluştu

Bugün ilimize gelen CHP Parti Sözcüsü, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Tanyıldız Düğün Salonu’nda partililer ve hakla buluştu.

Gerçekleşen anayasa paneline CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, HDP eski Milletvekili Ali Haydar Konca, Erzurum Çat Belediye Başkanı Ali Hikmet Kılıç, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe başkanları, STK temsilcileri ve parti örgütü katıldı.

HAYIRDA İZMİT’TE SIKINTI YOK

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlk konuşmayı İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya yaptı. Küçükkaya, “Çok önemli bir seçim daha doğrusu memleketin geleceği. Solun tüm renkleriyle bir saha mücadelesi veriyoruz. Hayır noktasında yemin billah bir sorun yok. Ama Kocaeli’de var. Kocaeli, düşerse herkesin hevesi kaçar. Sadece komşunuzla görüşmeniz bile bize yeter. İzmit ve Kocaeli’de hayırlı işler peşindeyiz. 16 Nisan’a kadar azıcık daha dişinizi sıkın. Emin olun birilerinin hevesini kaçıracağız” ifadelerini kullandı.

EZİLENLERİN YARIŞI

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, “Türkiye tarihinde ilki yaşıyoruz. Bir gün Kars, bir gün Kocaeli bir gün İsviçre’de Türkiye’nin her yerinde geziyorum. Bu seçimi siyasi parti yarışına çekmeye çalışıyorlar. Bu bir seçim değil, Cumhuriyet tarihinin en önemli referandumu. Bu yarış farklı, bir yandan devletin bütün imkanlarını kullarak bu yarışta var olan bir taraf, bir tarafta da ayağında ayakkabı olmadan Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı emekten, demokrasiden, özgürlükten yana bir halk. Bu yarış böyle bir yarış. Ezilenlerin, dışlananların yarışı. O yüzden bu referandum tarihini bir referandum.



ANADOLU’DA MEŞALE YANDI

Tarhan şunları söyledi: “Anadolu’da meşale yandı. Anadolu hayır dedi. Sıkıntı büyükşehirde. Televizyonlarımız yok, bilboardlarımız yok. Sadece genç ve kadınlarımız var. Afiş asıyoruz yırtıyorlar, gençlerimizi tutukluyorlar. İşimiz zor. Fabrikalarda ve sokaklarda. Her yerde bu süreci değerlendirmemiz lazım. Yargı ve yasa tek kişiye emanet edilecek. Böyle bir yargı dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu yetkilerde 14 saatte Türkiye’de her şey değişebilir. Biraz daha çalışmamız lazım. Her yerde kenetlendik. Bu birliktelik iktidarı getirecek inanın”

BU SÜREÇTE HERKES GÖREVLİ

16 Nisan’a az bir zaman kaldığını söyleyen İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu bir siyasi seçim değil. Kimsen benden görev istemesin Herkes bulunduğu yerde görevli ve ödevli. Bunun bir siyasi yarış olmadığını öne çıkartmamız lazım. Niçin evet dediklerini bilmeden Cumhurbaşkanını seviyor diye evet diyor. Sen yine Cumhurbaşkanını sev ama anayasa için evet deme diye söyleyeceğiz. Bizim FETÖ ve PKK ile işbirliği yaptığımızı söylüyorlar. Dolmabahçe’de Oslo’da kapalı kapılar ardından görüşen sensin. Barış sürecinin TBMM’de açık olarak yapılmasını istedik. Demokrasiyi seven insanlara 16 Nisan’a kadar seferberlik ilan etmesini ve daha fazla çalışmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

SORUYORUM SİZE İZMİT?

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke şunları söyledi: “Bugün bizi bir araya getiren bir iktidar mücadelesi değil. Memleket meselesi. Biz iktidar seçmeyeceğiz ama yarın barış içinde yaşamak için seçim yapacağız. Demokratik hakkımızı gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceğimize dair seçim yapacağız. Soruyorum size İzmit biz bu karanlığa teslim olacağız mı? Korkutarak siyaset yapanlara teslim olacak mıyız? Bize şimdi çok görev düşüyor. Milletin elinden egemenliği alıp, sarayın eline vermek isteyenlere dur dememiz gerekiyor. Hayır diyerek Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunun rejim değil, sistem değişikliği olduğunu söylüyorlar. Bütün gücü milletten alıp tek kişiye teslim edildiği rejim değişikliği öneriyorlar.

DEMOKRASİ KEYFİ İŞLEMEZ

Demokrasi, hem siyasi hem de hukuki olarak işler keyfi olarak işlemez. Cumhuriyeti kolay kolay teslim etmeyiz. Sizin hiç birinizin söz hakkı yok yürütme tek kişiye veriliyor. Yasama yetkisi bugün TBMM’nindir. 550 vekili siz seçiyorsunuz. Sizin hesap soracağınız bir meclis var. Anaya değişikliği ile meclisin yetkilerinin sınırlandırıyor. Yasa yapma yetkisini Cumhurbaşkanına veriyor. Kararname ile neler yapılabileceğini 6 ayda gördük. Bugün kararname ile kendi kararını veren bir düzen yaşıyoruz. Akademisyeni bugün üniversite binasında atabilirsiniz ama özgür düşüncesini atamazsınız. Kocaeli bugün aydınlık yarınları sokakta yaşatılacağınız, özgür düşüncenin dört duvara sığmayacağını biliyor.

HERKES İKİ YILDA FAKİRLEŞTİ

Bugün öyle bir Başbakan var ki kendisini yok etmek için çalışıyor. Neye inanırsanız inanın, hangi partiye oy verirseniz verin. Bugün hepimiz ekonomik sıkıntı içindeyiz. Herkes iki buçuk yıl içinde fakirleşti. Hepimiz aynı küçülen ekonomin parçalarıyız. Ortak sorunlara ortak çözüm üretmek için hayır diyoruz. Bu düzen hiç birimize insan gözüyle bakmıyor. Bize baktığında inancı, cinsiyeti ve yaşımızı görüyor. Siyaset ve devlet oysaki kimliklere eşit bakmak zorunda. Şiddet sadece siyasetin dilinde kalmıyor. Siyaset şiddet dilini kullandıkça kadına şiddet aile içine giriyor. Kadınları bir talebi var istersem başımı örterim, istersem şort giyerim. Kadını yok sayan, elinden ekonomik gücünü alan bu düzelen devam etsin mi? “

