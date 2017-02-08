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Boksörler Isparta’da başarısını sürdürdü

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Boksörler Isparta’da başarısını sürdürdü
Kağıtsporlu boksörler, Gençler Türkiye Şampiyonasının ardından Yıldızlar Şampiyonasında da başarılı sonuçlarla elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 30 Ocak-05 Şubat tarihleri arasında Isparta'da yapıldı. Isparta Işık kent Spor Salonu'nda yapılan Şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 600 boksör katıldı. Şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, dört antrenör yedi sporcuyla katıldı. On sıklette yapılan Şampiyonada, Büyükşehir Kağıtsporlu boksörler iki Türkiye derecesi kazandı. 80 kiloda Samet Ersoy, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. +80 kiloda mücadele eden bir diğer boksör Hamza Karaduman ise bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Geçtiğimiz hafa Yalova'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında da üç Türkiye derecesi kazanan mavi beyazlılar alt yapıdaki başarılı sonuçlarını Isparta da sürdürmüş oldu.

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