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Bolu kampında ilk antrenman

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Bolu kampında ilk antrenman
Kocaelispor’un 10 gün sürecek Bolu kampı önceki gün başladı.

Önceki gün sabah İzmit’te çalışan Yeşil-Siyahlı ekip, öğlen yemeğin ardından Bolu’ya gitti. Takım, otele yerleştikten sonra ilk çalışmasını da önce akşam gerçekleştirdi.

YARIN VE CUMARTESİ ÇİFT ÇALIŞMA PAZAR GÜNÜ HAZIRLIK MAÇI VAR

Bolu’ya 24 kişilik futbolcu kadrosu ile giden Kocaelispor, ilk çalışmasını da kamp yaptığı Abant Von Resort Otel’i sahasında gerçekleştirdi. Yarın ve cumartesi iki çalışma yapacak olan Yeşil-Siyahlı ekip, pazar günü de ilk hazırlık maçına çıkacak. Yeşil-Siyahlı ekip, Bolu kampında ilk hazırlık maçında Menemen Belediyespor ile oynayacak. Pazar günü Bolu Dorukkaya Oteli sahasındaki hazırlık maçının başlama saati 17.00 olarak belirlendi.

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