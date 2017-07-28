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Bolu kampında yarın çift idman var

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Bolu kampında yarın çift idman var
Kocaelispor’un Bolu Abant’taki kamp çalışmaları Çarşamba akşamı başlamıştı.

İlk günü tek idmanla geçiren Yeşil-Siyahlılar dünü çift idmanla geçirdikten sonra yarın yine sabah ve öğleden sonra iki antrenman yapacak.

PAZAR İLK HAZIRLIK MAÇI

Kamptaki sabah idmanları 10.00, akşam çalışmaları ise 18.00’de başlıyor. Pazar hazırlık maçı olduğu için sabah idmanı yapılmayacak. Menemen Belediye ile oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini çift antrenman programıyla değerlendirecek olan Yeşil-Siyahlılar Perşembe günü Bucaspor ile yapacağı ikinci hazırlık maçının sonrasında ertesi gün kampı noktalayacak.

SAKARYASPOR AYNI OTELDE

Kocaelispor’un kamp yaptığı Abant Von Resort Hotel’de Kocaelispor dışında üç takım daha kamp yapıyor. 2.Lig’e çıkan Sakaryaspor ve 1.Lig ekibi Adanaspor’un yanı sıra Azeri bir takım kamp için Von Resort’u seçti. Kocaelispor’un grubundaki Utaş Uşakspor’un da sezon başı kampı için aynı oteli tercih ettiği, birkaç gün sonra giriş yapacağı öğrenildi.

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