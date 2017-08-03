Bugün yine Bolu yolundayız. Çok sevdiğim, “Bolu dağı yokuştur, manzarası pek hoştur” türküsü dilimizde, Kocaelispor’un ikinci hazırlık maçını izlemeye gideceğiz. Geçen sezon başı yine Bolu kampında 4’te 4 yapmış, takımın adeta röntgenini çekmiştim. Takımı izlemeyenlerin genel düşüncesi ligde kalmaya oynayacağımıza yönelikti. Tüm hazırlık maçlarındaki gözlemlerime dayanarak ben iddialı bir öngörüde bulunmuş, “Bu takım Play-Off’a kalır, hatta oradan 2. Lig’e çıkar” demiştim. Söylediğime çok yaklaştık, finalde direkten döndük. Bu sezon da kısmet olursa hiçbir maçını kaçırmadan gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım ve öngörümü aktaracağım.

BU KEZ TUFAN DAŞ İLE BİRLİKTE

Malum, ilk hazırlık maçına birlikte gitmek için Refik Öztonga ile sözleşmiştik. Sağ olsun Refik Ağabeye buradan teşekkürlerimi ileteyim. Bugün kısmetse geçmişte Kocaelispor’da A takım ve altyapıda antrenörlük yapmış, halen Boluspor’un scout ekibinin başında bulunan ve aynı zamanda Kocaeli Özel Kültür Oluklarında spor koordinatörlüğü yapan sevgili Tufan Daş kardeşimle birlikte gideceğiz.

MORAL BOZUKLUĞU OLDU

İlk hazırlık maçı için 2.Lig’in dişli takımı Menemen Belediyespor seçilmişti. Rakip hem çok iyi, hem çok daha hazırdı. Biz 20 günlük çalışmanın ardından ilk provaya çıkıyorduk, üstelik de gençlerle harmanlanmış bir takımla. Doğal olarak zorluk çektik, 3-0 gibi kötü bir skor oldu. Gerçi hazırlık maçlarında skorun çok önemli yoktur ama yine de kazanınca moral oluyor, şehrin, taraftarın duygusu değişiyor. İlk maçı 3-0 kaybedince camiada moraller bozuldu, endişe hakim oldu. Kimileri sosyal medyada bu takım gidişi yorumları yaptı, kimileri fırsat bu fırsat teknik direktör Yıldız’a verdi veriştirdi.

GENÇLERE DAHA FAZLA SÜRE

Geçen yılki hazırlık maçlarında oyunlar da, skorlar da çok iyiydi, lige öncesinde moral depolamıştık. Tabi kadromuz değişti, gençleşti. Bu önemli faktör. Gençleri takıma monte etmek için belli bir zamana ihtiyaç var ama takvim de ortada. 3 hafta sonra lig başlıyor. Ümit Hoca’nın dediği gibi kısa zamanda, çok yol kat etmek gerekiyor ki, bunun yolu da zorluk derecesi yüksek maç trafiğinden geçiyor. Bugün genelde genç yeteneklere önem veren 2.Lig ekibi Bucaspor ile oynayacağız. İzmir ekibi geçen sezon son hafta ligde kalmıştı. Sıkı bir rakiple oynayacağımız bir gerçek. Ümit Hoca sanıyorum ki, yine kadrodaki oyuncuların önemli bölümüne, belki de tamamına şans verecek.

MENEMEN KADAR ZORLANMAYIZ

Geçen maç son dakika oyunca giren Celil’i saymazsak 20 futbolcu oynamıştı. Hazırlık dönemi teknik ekip özellikle gençlerin kapasitelerini görmek istiyor. Bu nedenle bugün gençlere biraz daha fazla süre verileceğini sanıyorum. Bugünkü maçta Menemen kadar zorlanacağımızı sanmıyorum. Bunu neye dayanarak söylüyorum. Birincisi, Buca’nın kadrosunun her ne kadar hedefi şampiyonluk olarak belirlemiş olsalar da Menemen düzeyinde olduğunu sanmıyorum, ikincisi çalışmalara bizimle aşağı yukarı aynı tarihte başlamışlar, yani bizden daha hazır değiller. Bakalım nasıl bir prova olacak, merakla izleyeceğiz. Gözlemlerimizi merak edenleri cumartesi günü bu köşeye bekliyoruz.

Alkışlar Kağıtspor’a ve Çintimar’a

Türkiye çok önemli spor organizasyondan daha yüzünün akıyla çıktı. 97 ülkeden 3 bin dolayında sporcunun mücadele ettiği İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye sadece organizasyon anlamında değil, sportif açıdan da başarılı oldu. 17’si altın, 7’si gümüş, 22’si bronz olmak üzere 46 madalya kazanan Türkiye dördüncü oldu.

Olimpiyatları yerel olarak değerlendirirsek, Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler bir gümüş, iki bronz madalya aldı. Kağıtspor antrenörü İbrahim Erçin’in görev yaptığı kata milli takımı şampiyon oldu. Erkek futbol takımı altın madalya kazanırken Ay-Yıldızlı ekibin kalesini koruyan İzmitli Ersin Mert bu başarıya büyük katkı sağladı. Sporcuları, antrenörü ve elbette Büyükşehir Kağıtspor kulübünü kutluyoruz.

Tabi, alkış göndermemiz gereken biri daha var. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Bakanlık tarafından bu önemli önemli organizasyonda görevlendirilmişti. Son derece başarılı geçen organizasyonda Çintimar’ın da önemli imzası vardı. Çintimar sosyal medya hesabından, “ Hamdolsun üstlenmiş olduğumuz Samsun görevinin sonuna geldik. Güçlü Türkiye'min anlının akıyla tamamlamış olduğu bu organizasyonun bir parçası olmaktan onur duydum. Bize inanan ve güvenen büyüklerimize teşekkürler” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş. Buradan sevgili müdürümüz Çintimar’ı kutlamayı görev kabul ediyorum.

Teşekkürler, tebrikler

İlimizde yanılmıyorsam ilk olarak Bekirpaşa bölgesinde kulüpler birliği kuruldu. Başlangıçta çok faaldiler, bölgeye Cephanelik Tesislerini kazandırmak başta olmak üzere önemli icraatları imza attılar ama uzun bir süredir sesleri solukları çıkmadı. Hani neredeyse birliğin varlığı ile yokluğu belli değil. Başkan kimdir, yönetimde kimler var, neler yapıyorlar kimsenin haberi yok. Sonra Kartepe’de kulüpler birliği kuruldu. En önemli aksiyonları, daha doğrusu hizmetleri Kartepe Kupası geleneğini sürdürmek oldu. Tabi, kulüplerle Kartepe Belediyesi arasında iyi bir köprü oldular, sorunların, beklentilerin çözümüne aracılık yaptılar.

ANLAMLI VE YARARLI ORGANİZASYON

Bundan bir yıl kadar önce Körfez ilçede kulüpler birliği oluşumu sağlandı. Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Birliği adı verilen oluşum öylesine faal ki, yaptıkları çalışmaları takip ederken zorlanıyorsunuz. Birlik en son malum anlamlı ve yararlı bir organizasyona imza attı, merhum Faruk Baştürk adını yaşatmak, alt yapıya önemli hizmetlerde bulunmuş değerli bir spor adamına vefa göstermek için minikler düzeninde geniş katılımlı bir turnuva düzenledi. Kocaelispor başta olmak üzere kentin önemli kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi turnuva. Şenlik havasında, büyük coşku içerisinde oynandı maçlar. Kapanışı muhteşem oldu.

BİR YILDA BÜYÜK FARK YARATTILAR

Sevgili Uğur Uludağ geçen gün köşesinde organizasyonla ilgili düşüncelerini çok güzel yazmış, son gün maçlarını analiz etmiş. Uğur’un da söylediği gibi kendini miniklere, geleceğin futbolcularına adayan Faruk Baştürk adına böyle bir organizasyon düzenlenmesi anlamlı olduğu kadar, son derece yerinde bir düşünceydi. Bu vesileyle yaklaşık iki yıl önce aramızdan ayrılan Faruk Ağabeye gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu hiç unutmayacağız. Son olarak Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Birliği yönetimini, Murat Durul başta olmak üzere organizasyonda tüm emeği geçenlere teşekkür etmek, kutlamak isterim. Başkan Tarık Görgün ve ekibi bir yıllık süreçte kulüpler birliği anlamında fark yarattılar, her türlü övgüyü hak ettiler. Diliyorum ki, hep böyle devam ederler.