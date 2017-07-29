Bolu’da ilk hazırlık maçı

Çarşamba gününden bu yana Bolu Abant’ta kampta bulunan Kocaelispor, ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.

Yeşil-Siyahlı ekibimiz 2.lig’de Kocaeli Birlikspor’un grubunda yer alan Menemen Belediye karşısına çıkacak. Kocaelispor’un kamp yaptığı otele 85 km mesafedeki Gerede’de Dorukkaya Otel sahasında oynanacak maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi.

GÖZLER GENÇLERİN ÜZERİNDE

Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız’ın ilk maçta kadrodaki tüm futbolcularına şans vermesi bekleniyor. Bu sezon A takım kadrosuna alınan gençler ilk kez hazırlık maçında görücüye bıkacak. Tüm gözler onların üzerinde olacak. Kocaelispor pazartesi, salı ve çarşamba günlerini çift idman programıyla geçirdikten sonra 3 Ağustos Perşembe günü kamptaki ikinci hazırlık maçını bir başka 2.Lig ekibi Bucaspor ile yapacak. Maçın yeri henüz netleşmedi. Bu maçın ertesi gün İzmit’e dönecek olan takım iki günlük iznin ardından 2.etap kamp çalışmalarına başlayacak. 2.etap kampının yine Bolu’da, farklı bir otelde olması söz konusu.

