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Boran Kayalar baba oldu

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Boran Kayalar baba oldu
Demokrat Kocaeli Gazetesi muhabiri  Boran Kayalar ilk kez baba oldu. Kentimizin sevilen gazetecilerinden Boran Kayalar ile eşi Kira Kayalar ilk çocuklarını bugün saat 14.30’da kucağına aldı. 

3 KİLO 600 GRAM

İlk kez anne ve baba olma sevinci yaşayan Kayalar çifti bebeklerine Can ismini verdi.  Can bebek 54 cm boyunda ve 3 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. Akademi Hastanesi’nde gerçekleşen doğumdan sonra anne Kira ve ailenin yeni üyesi Can, hastaneden taburcu edildi.

CAN KAYALAR DÜNYADA 

Öte yandan büyük sevinç yaşayan Boran Kayalar ise sosyal medya hesabından ‘Can Kayalar dünyada’ mesajı yayınlayarak mutluluk ve heyecanını dostlarıyla paylaştı.

Çiğdem Armağan

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