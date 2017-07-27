"Borcum var" deyip canına kıymak istedi

Körfez’de 25 yaşındaki bir şahıs 5 katlı binadan atlamaya kalktı.

Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki İbrahim A., Körfez Yeni Yalı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı iş merkezine çıkıp, intihara kalkıştı. Karabük’ten Körfez'e gelen borcu olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevredekilerin iknasıyla zorla binadan indirildi. İbrahim A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim A. daha sonra ifade vermek üzere emniyete götürülecek.

Binali ASLAN