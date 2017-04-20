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Börek hırsızına çağrı: Canın istediği zaman gel

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Börek hırsızına çağrı: Canın istediği zaman gel
Körfez'de bir pastaneye giren kişi, tezgahtan börek çaldı. İş yeri sahibi ise Canı börek çektiği zaman gelsin, biz ona paketleyip ikram ederiz." dedi.

Alınan bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi mevkisindeki bir pastaneye giren yaşlı bir kişi, tezgahta kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek cebinden çıkardığı poşete su böreklerini koydu, daha sonra poşeti ceketinin altına saklayarak dükkandan çıktığı ve iş yeri çalışanın tezgaha döndüğünde durumu fark etti. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

"İKRAM EDERİZ"

İş yeri sahibi Recep Ak, şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Canı börek çektiği zaman gelsin, biz ona paketleyip ikram ederiz." dedi

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