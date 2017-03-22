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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,88 değer kaybederek 89.809,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,88 değer kaybederek 89.809,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 797,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,77 ile ulaştırma oldu.

Dün ABD'de başlayan ve bugün dünya geneline yayılan borsalardaki satış ağırlıklı seyir, Borsa İstanbul'da da etkili oldu. Güne düşüşle başlayan ve 89.277,36 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 89.500 üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi reformlarının sanıldığı gibi hızlı bir şekilde gündeme gelmeyebileceği endişelerinin, küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını ifade etti.

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