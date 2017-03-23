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Borsa günü yatay tamamladı

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Borsa günü yatay tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kaybederek 89.764,11 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kaybederek 89.764,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 44,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 düşüş kaydetti, holding endeksi ise yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan endeks, 90.193,63 puanı görmesinin ardından özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla 90.000 seviyesinin üzerinde tutunamadı ve 89.601,33 puana kadar geriledi.

Analistler, bu akşam ABD Temsilciler Meclisinin "Obamacare"in yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının oylaması öncesinde piyasalarda iyimserliğin hakim olduğunu belirtiyor.

ABD'deki oylama sonucunun ve piyasalar etkisinin takip edileceğini kaydeden analistler, yarın Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.500 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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