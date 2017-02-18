  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 6 °C

Boş binada cesedi bulundu

»
Boş binada cesedi bulundu
Gebze ilçesinde bulunan boş bir binada bir kişi ölü olarak bulundu. 

Edinilen bilgiye göre olay Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi 1115 Sokak üzerinde bulunan boş bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın kiralanma işlemleriyle ilgilenen yetkili binayı kontrol amaçlı olay yerine gelince Mustafa Aysal’ın (57) yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Şahsın yerde yattığını gören emlakçı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Mustafa Aysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın öldüğünün anlaşılması üzerine olay yerine, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çağırıldı. Yapılan incelemenin ardından Mustafa Aysal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul’da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan hayatını kaybeden şahsın neden öldüğü bilinmezken, cesedin yaklaşık 15 günlük olduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haber toplam 1557 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze'de korkutan kaza! Yolun karşısına geçmek isterken...18 Şubat 2017 Cumartesi 09:45
  • Pres makinesinde feci ölüm17 Şubat 2017 Cuma 23:50
  • HDP Milletvekili Ferhat Encü tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 20:04
  • Baraj inşaatı deposundan 110 bin liralık su vanalarını çaldılar17 Şubat 2017 Cuma 18:11
  • FEM'in genel müdürü hakim karşısına çıktı17 Şubat 2017 Cuma 16:28
  • Çürük mandalina kavgası karakolda bitti17 Şubat 2017 Cuma 14:31
  • Polis ekiplerinin TÜBİTAK'a giriş anı kameralara böyle yansıdı17 Şubat 2017 Cuma 13:34
  • Balataları yanan TIR korkuttu17 Şubat 2017 Cuma 11:43
  • Körfez'de huzur operasyonu!17 Şubat 2017 Cuma 11:41
  • Körfez'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu17 Şubat 2017 Cuma 11:15
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sigara denetiminde adil olmak lazım
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti