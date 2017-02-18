Boş binada cesedi bulundu

Gebze ilçesinde bulunan boş bir binada bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi 1115 Sokak üzerinde bulunan boş bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın kiralanma işlemleriyle ilgilenen yetkili binayı kontrol amaçlı olay yerine gelince Mustafa Aysal’ın (57) yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Şahsın yerde yattığını gören emlakçı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Mustafa Aysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın öldüğünün anlaşılması üzerine olay yerine, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çağırıldı. Yapılan incelemenin ardından Mustafa Aysal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul’da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan hayatını kaybeden şahsın neden öldüğü bilinmezken, cesedin yaklaşık 15 günlük olduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.