Bosna Hersekli Bakan, savaşın acılarını Kocaeli’de anlattı

Bosna Hersek Milli Eğitim Bakanı Elvira Dilberoviç, bir insanlık dramı olan Bosna – Hersek savaşı sırasında Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Türkiye savaş sonrasında da yine yanımızda oldu. Özellikle eğitim alanında ülkeme büyük destek verdi. Türkiye, Bosna'nın onaylanmış dostudur" dedi.

Karamürsel Aliye İzzetbegoviç Akademi Lise'nin açılışı nedeniyle Kocaeli'ne gelen Bosna-Hersek Milli Eğitim Bakanı ve beraberinde Bosna – Hersek heyeti, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bir Osmanlı Mirası: Bosna, Bir Lider Aliye İzzetbegoviç" konulu konferansa katıldı. SDKM Büyük Sahne'de gerçekleşen ve yoğun ilgi gören konferansta Bakan Elvira Dilberoviç ile birlikte Kocaeli'ne gelen ve savaş sırasında Aliye İzzetbegoviç'in en yakın çalışma arkadaşlarından Yusuf Puşiba ve Avdo Hebib de konuşmacı olarak katıldı.

Bu önemli konferansı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Zekeriya Özak'ın yanı sıra, Genel Sekreter İlhan Bayram, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Konferans öncesinde Bosna-Hersek savaşı sırasında yaşanan insanlık dramını anlatan ve duygusal anların yaşanmasına neden olan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı gösterinin ardından konuşan konuk bakan Dilberoviç, "Bu filmi izledikten sonra bir şeyler söylemek gerçekten çok zor. Bu Bosna -Hersek'teki kadınların içindeki yaranın hala geçmediğinin bir kanıtıdır" dedi.

Bosna – Hersek Milli Eğitim Bakanı, Bosna – Hersek ve onun unutulmaz lideri Aliye İzzetbegoviç adına düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak davet ettikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bakan Dilberoviç, "Rahmetli Cumhurbaşkanımız adına düzenlenen böyle önemli bir konferansa katılacağımı ve bana konuşma yapmak için fırsat verileceğini düşünemezdim. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bosna – Hersek'in 1995 ve 1997 yılları arasında Avrupa'nın ortasında yaşanan bir insanlık dramına maruz kaldığını ve çok büyük acıların yaşandığını hatırlatan Bakan Dilberoviç, "Türkiye bu dönemde hep bizimleydi. Savaş sonrasında da yine yanımızda oldu. Özellikle eğitim alanında ülkeme büyük destek verdi. Türkiye Bosna'nın onaylanmış dostudur" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bosna'nın savaş sonrasında özellikle eğitim alanında kendilerine önemli destek verdiğini tekrarlayan Bosna – Hersek Milli Eğitim Bakanı Elvira Dilberoviç, "Türkiye Cumhuriyeti ile, Bosna dilinin ikinci dil olarak öğretilmesi ile ilgili anlaşma yaptık. Bosna Hersek Federasyonunda Türkçe ikinci dil olarak okutuluyor. Türkiye'de gördüğümüz her şeyi Bosna Hersek'e uyarlamamız için destek aldık. TİKA birçok üniversiteyi yeniledi. Ama devam etmemiz gerekiyor. Gençleri eğitmemiz gerekiyor. Bugün Aliye İzzetbegoviç adını taşıyan eğitim kurumunun açılışına tanıklık ettim. Bosna Hersek'te de böyle bir akademimiz olacağına inanıyorum. Orada bizim gençlerimizi hem moral hem de vicdani yönden büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Konferansa katılan ve Bosna – Hersek savaşı sırasında Aliye İzzetbegoviç'in en yakın çalışma ve silah arkadaşlarından olan Yusuf Puşiba ve Avdo Hebib de yaşadıkları acıların hala taze olduğunu kaydederek, "Bu büyük insanlık dramında sadece Türkiye yanımızdaydı. Aliye İzzetbegoviç bu dostluğu ve desteği her zaman bize örnek gösterdi. Türkiye bizim gerçek dostumuzdur" açıklamasını yaptı.

Konferansın ardından Başkan Vekili Zekeriya Özak ve K.O.Ü Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Bosna- Hersek Milli Eğitim Bakanı Elvira Dilberoviç, Yusuf Puşiba ve Avdo Hebib'e lale motifli ebru tablosu hediye etti.