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Boşnaklar Kahvesi’nde referandum kahvaltısı

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Boşnaklar Kahvesi’nde referandum kahvaltısı
Karamürsel Boşnaklar Kahvesi’nde düzenlenen kahvaltı programına katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, referandumla ilgili çalışmaların startını da verdi.

Karamürsel-Handere-Yalova Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürses’in organize ettiği kahvaltı programına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Yanık, 2 Nolu Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş, Otomobil ve Şoförler Odası Başkanı Adem Sevinç, S.S. 127 Nolu Yalakdere ve Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşıma Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek ve kooperatif üyesi şoförler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu ile ilgili bilgilendirmeler yapan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu değişikliğe niçin ‘Evet’ denilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
 

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