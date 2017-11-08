Bosnalı iş kadınları KOTO’nun misafiri

Kocaeli Ticaret Odası, başta tarım, sağlık, hizmet ve kimya sektörlerinde Kocaeli ile ekonomik işbirliği fırsatları bulunan Bosna Hersek’in iş kadınlarını Kocaeli’de ağırladı. Banja Luka Ticaret Odası Girişimçi İş Kadınlar Kurlu Genel Sekreteri Nada Budişa, Bosna Hersek Girişimci İş Kadınlar Derneği’nden Arjana Tafro Buljubasiç, Nejra Zubčeviç, Bosna BBI Bank Temsilcisi ve 4 yıldır Bosna Hersek’te iş kadınları forumu düzenleyen Azra Çoliç, doğal Kozmetik ürünler üreticisi Aida Zubçeviç, uçucu - organik hidrosol yağ, çay, sabun, krem ve hububat üretimi işletmecisi Mejra Haliloviç, fuar organizasyon şirketi sahibi Amira Bojčić ve Ahşap Oyuncak üreticisi Zijada Suljiç’in yer aldığı heyet için Kocaeli Ticaret Odası tarafından yoğun bir program hazırlandı.

MARKA’DA BİLGİLENDİRME

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül’ün, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal, İcra Kurulu Üyeleri Hatice Duysak, Meryem Ustaoğlu, Yıldız Adıgüzel, Kocaeli Ticaret Odası Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Müdürü Özlem Taşkır, Servis Uzmanı Uğuz Çağıl ile birlikte ev sahipliği yaptığı program, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ziyareti ile başladı. Kocaeli’nin ekonomik, sağlık ve turizm başta olmak üzere genel verileri üzerine bilgiler veren MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bosna Hersek’in gönüllerde çok ayrı bir yeri olduğunu, bu gönül ve kültür bağını ekonomik alanda da güçlendirmenin ilişkileri daha da kuvvetlendireceğine vurgu yaptı.

BAŞKAN BULUT: GÖNÜL VE COĞRAFİ YAKINLIKLAR ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Bosna Hersekli iş kadınlarının Kocaeli programı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ziyaretiyle devam etti. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Hasan Kanca, Abdülmelik Kalay, 9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kozan, Komite Başkan Yardımcısı Oktay Alkan ve Komite Üyesi Fatih Günen’in yer aldığı ziyarette Kocaeli’nin güçlü ekonomisine dair önemli bilgiler veren KOTO Başkanı Necmi Bulut, Türkiye ile Bosna’nın ortak bir kültür ve tarihi de paylaştığını vurgulayarak, “Arzumuz bu yakınlığı ticari ve ekonomik alanda da üst seviyeye getirebilmek. Hem gönül, hem de coğrafi yakınlıklar çok iyi fırsat” dedi.

İŞYERİ ZİYARETLERİ

Bosna Hersekli iş kadınlarının Kocaeli programları, sahada firma ziyaretleriyle devam etti. KOTKO Toptancılar Sitesi ile başlayan işyeri ziyaretlerine KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı Birol Öztürk de bulundu. Kocaeli’nin gıda başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki tedarik ve perakende dağıtım ağını gözlemleme fırsatı bulan Bosnalı Kadın girişimciler, kendi ürünlerini de tanıttı. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmelik Kalay’ın sahibi olduğu Feza Gıda’ya konuk olan Bosnalı Kadın girişimciler, Kalay’ın jestiyle mutlu oldu. Bosnalı iş kadınlarına Türk bayrağı hediye eden Kalay, “Kardeşliğimiz ilelebet sürecek” dedi. Bosnalı iş kadınlarının Kocaeli programı farklı sektörlerden işyerleriyle devam etti.

