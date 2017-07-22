Bot faciasında endişeli bekleyiş devam ediyor

İzmit Körfezi'nde meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 si çocuk 3 kişinin yaralandığı şişme bot faciasında, kaybolan Hakan Uzel’i arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz pazar günü İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Şerafettin Küçükyaşar (33), oğlu Veysel Küçükyaşar (4), Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve oğlu 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiraladı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı battı. Teknede bulunanlar çırpınmaya başladı. Teknenin battığını gören başka bir feribotta bulunan Akın Haktürk hemen denize atladı. Akın Haktürk denizde çırpınan bir kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı. Olay yerine ise çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2’si çocuk 4 kişi deniz polisinin de yardımıyla denizden çıkartıldı. Emre Kırlangıç ise denizde kayboldu. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Şerafettin Küçükyaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan şişme botun alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel’in bulunması için bölgede başlatılan arama çalışmaları 6. gününde de bir sonuç vermedi. Sahil Güvenlik Ekipleri, Uzel’i bulmak için olayın meydana geldiği bölge ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.