 BOTAŞ İzmit'te eleman alacak

BOTAŞ personel alımı ilanını yayınladı. BOTAŞ tarafından istihdam edilecek personeller çeşitli illerde görevlendirilecekler.

Kurumun resmi internet sitesinden yayınlanan BOTAŞ personel alımı ilanı ile kaç kişinnin alınacağı ve başvuru yapacak kişilerde hangi özelliklerin arandığı da açıklandı.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) personel alımı yapacağını duyurdu. 4 Ocak 2017 Çarşamba tarihinde yapılan duyuruda 94 personel alacağını duyuran BOTAŞ'ın duyururusuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Farklı pozisyonlarda görev yapacak 94 işçi, çeşitli illerde görevlendirilecek. BOTAŞ personel alımı başvurusu hakkında detaylar da ilanda belirtildi.

BOTAŞ personel alımı ile mühendis, tekniker, teknisyen, operatör gibi pozisyonlara işçi alacak. Personel alımı için lise, lisans ve önlisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Bu adaylar çeşitli illerde belirlenen pozisyonlarda görevlendirilecek. Başvuru koşullarını karşılayan adayların başvuruları kabul edilecek. Adaylar başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecekler. 4 Ocak'ta başlayan başvuru işlemleri 18 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. Adayların görevlendirileceği bir il de İzmit.

BOTAŞ PERSONEL ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

*Adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacaktır.

*Adaylar, Lise, Önlisasn ve Lisans mezunu olmak zorundadır.

*Birçok pozisyonda alım yapılacak olup her pozisyon için aranan özel şartlar vardır. Bu şartları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

*Başvuruda bulunacak olan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu tarafından gerçekleştirmesi gerekmektedir.

*Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 18 Ocak 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet sayfasından yapılacaktır.

*Mühendislik kadroları için; son 5 yıl içerisinde İngilizce KPDS/YDS'den en az 70 puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosuna göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

*Bazı ilanlarda en az lise mezunu olmak

*Alanında 2 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek (SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerinden alınan belgeyle)

*İşe başlatılması halinde çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine ilişkin sağlık raporu istenecektir

*CCNP sertifikasına sahip olmak (bilişim kadroları için)

*En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

*Sürekli seyahat etmesine engel bir durum olmamak

*Sahada çalışmaya engel durumu olmamak

*Alımı yapılacak ünvanlar, Mühendis, Teknisyen, Uzman Yardımcısı, Operatör, Eksvatör, İtfiaye Görevlisi şeklindedir.

*Adaylardan, Farklı pozisyonlar için gerekli ehliyet sınıflarını taşımaları, İşe Başlatılması halinde çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair sağlık raporu, Seyehate engeli olmaması, sahada çalışabilmesine engel olabilecek sağlık durumu olmaması, En az B sınıfı ehliyeti olması, Gerekli tecrübeye sahip olması, 2015 veya 2016 yılında ÖSYM tarafından düzenlenmiş olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunlarının KPSSP3, Lise Mezunlarının KPSSP94 ve Önlisans mezunlarının KPSSP93 puan türünden puana sahip olması gerekmektedir.

*Her kadro için aranan KPSS yılı farklıdır. Bazı kadrolarda 2015 veya 2016 puanıda geçerli sayılıren bazı kadrolarda ise sadece 2016 yılı KPSS Puan türü geçerlidir. Her kadro için alım yapılacak şehir farklıdır.