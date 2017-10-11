Boya fabrikasında korkutan yangın!

Yangın Başiskele Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerideki boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın hurdalık alanındaki malzemelerden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışanlar tarafından söndürülen yanan alanda soğutma çalışması yaptı. Büyümeden kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları yapan ekipler, fabrikadan ayrıldı.