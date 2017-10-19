Böyle bir sergi Kocaeli’de bir ilk

Koleksiyonerlerin sergisinde; tespih, kurmalı saat, köstekli cep saatleri, Osmanlı gümüş yüzükler, İsviçre çakıları, marka çakmaklar, eski paralar, gümüş objeler ve antika malzemeler bulunuyor. Her Perşembe saat 08.00 ile 14.00 saatleri arasında İzmit Cedit Mahallesi, İnönü Caddesi, Selahattin Şen Sokak’ta bulunan Sefa Kıraathanesi’nde açılan serginin amacı ise koleksiyonerlerin birbiri ile tanışması, yeni koleksiyonercileri bilgilendirmek ve koleksiyona ilgi duyulmasını sağlamak. Çevre illerden İstanbul, Bursa, Yalova, Adapazarı, Gebze ve Darıca’dan gelen esnafların katıldığı sergide her bütçeye uygun ürün yer alıyor.

HOBİ, KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRIR

15 yıldan beri sergi açan Sabri Güner tüm Kocaeli halkını sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor. Kocaeli Üniversitesi Fakülte Sekreterliği’nden emekli olan Güner, “İnsanın hobisi olması onu kötü alışkanlıklardan ve stresten uzaklaştırır. Özellikle gençlerin koleksiyon gibi alışkanlıklarının olması gerekir. Benim koleksiyon tutkum rahmetli babamdan bana miras kaldı. Evimde 400 kadar tespihim bulunuyor. Ayrıca çok sayıda antika eşyam var. Tüm antika ve koleksiyon meraklılarını perşembe günleri yeni mekanımıza bekliyoruz” dedi.

ÜRÜNLER VE FİYATLARI

Sergide bulunan; Kuka Kehribar Oltu Firuze Katalin Kaplumbaga derisi Fildişi Abanoz Plesenk Tespihler 10 TL-1000 TL, Omega Zenith Tissot Seıko Saatler 50 TL-500 TL, Zippo Gümüş Zenith Lotus Dupont Çakmaklar 25 TL-500 TL, İsviçre Yerli Bursa Sürmene sedef kaplamalı çakılar 25 TL-150 TL, Köstekli saatler 250 TL-100 TL, Osmanlı motifli tuğralı taşlı yüzükler 40 TL-100 TL arasında satışa sunuluyor. (İrtibat tel: 0532 664 11 78).

Ayşegül Kalaycı