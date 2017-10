BÖYLE  BİR SEVGİ KANSERİ YENER

Sevgili okurlar.. İçinde bulunduğumuz bu ay insanların en büyük korkusu olan hastalığın, yani KANSER in farkına çok daha iyi ve bilinçli varabilmemizi sağlayan bir zaman dilimi.. Bizlerde bu çok hassas konunun daha geniş kesimlere duyurulması amacıyla elimizden gelen katkıyı sunmaya ve bu çalışmalarda ter döken arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz..Kimi gazeteci arkadaşımız gazetesinin baş sayfalarında yer vererek katkı sağlıyor.. Yazar arkadaşlarımız köşelerinde kullanıyor..Görüntülü medyadaysa çeşitli programlarla gündeme getirtilerek kanser hastalığı ve nedenleri enine boyuna tartışılıyor.. Çok faydalı bilgiler veriliyor.. Teknolojideki gelişmelerin sonucu ortaya çıkan yeni tedavi sistemleri anlatılıyor.. Hastaların veya hasta olma riski taşıyan herkesin neler yapması neler yapmaması gerektiği örneklerle dolu bilgilerle izleyenlere aktarılıyor..

İşte bu programlardan biriside TV 41 ekranlarından uzun senelerden beri bendeniz tarafından her yıl gerçekleştiriliyor.. Hem de büyük bir zevkle..

Ben 1994 yılından beri bu televizyonda her çeşit programa imzamı attım.. Gün geldi Realite tarzım oldu, gün geldi milletvekilleri, bakanlarla sohbet ettik.. Yani her kesimden binlerce insanı konuk ettim stüdyoma.. Bu zaman zarfında bende iz bırakan bazı gelişmeler oldu mutlaka.. Karşı karşıya kaldığım bu konuların içinde beni insanlığımdan soğutanda oldu, insanlığın ne demek olduğunu hatırlatanda.. Bu çok önemli bir hayat okulu inananınız.. Bu hafta yaptığım programda bende iz bırakarak geride kalanlardan diyebilirim.. Programın konukları Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Dekanı ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Sayın Zafer Utkan, Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Sayın Asiye Aslan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Neriman Elibol ve bu hastalığı atlatmış, etkilerinin neler olduğunu en iyi bilen güzel mi güzel iki kadın.. Kader Bağdaçiçek ve Çiğdem Cambaz..Hastalığın nedeni, ne yapılması gerektiği, dikkat edilecek noktaları ve tedavi biçimleri her zamanki klasik haliyle konuşuldu..Zafer hocamızın yetenekli ellerinden şifa bulduğunu söyleyen huzuru bulmuş eski hastaları telefonla aradılar.. Binlerce teşekkürlerle şükranlarını belirttiler..İl dışından arayarak derman bulmak isteyenlerde katıldı telefonla programımıza.. Prof Dr Zafer hocamızsa her zamanki nezaketiyle her arayana saygılarını iletti, yapması gereken ne varsa yapmaya çalıştı.. Her şey çok yararlı ve bilgilendirmelerin en etkilisiyle sürerek geçti.. Sonra sıra hastalığın elinden yeni yeni kurtulma aşamasına gelmiş o güzelim genç kadınlar konuştular..İşte o zaman dayanma gücü bitti hepimizde.. Gülmekle ağlamak birbirine karıştı.. Çiğdem hanımın ameliyat safhasını anlatırken ona Zafer hocanın “Dayan kızım hiç bir şeyin kalmayacak” diyerek yanağını okşayıp nasıl moral verdiğini ve “Bizim babamız ancak bu kadar üzerimize titrer. Zafer hocamız bizim hepimizin babası, bu akşam sadece biz geldik.. Diğer arkadaşlarımızın da temsilcileriyiz.. Hepimiz Zafer babamızı çok seviyoruz” demesi gözde saklanan son damla oldu.. Koskocaman profesör.. Yüzlerce ameliyata girerek görmediği hadise kalmamış tecrübeli bir hoca.. Dayanamamış ağlıyordu.. Hadi gel de dayan.. Baktım baktım.. Zafer hocamın duygularını anlamaya çalıştım.. Vee, onun çok hassas yürekli ve sevgi dolu bir insan olduğu kanısına vardım.. İçimden kopan bir sevinç hissettim.. Karşımdaki tedavi gören hastalar doktorlarını çok seviyor ve ona güveniyorlardı.. Bu sevgi ve güven onların iyileşme yolunda en büyük yardımcıları en güçlü destekleriydi..

Bu tablo unutulur mu.? Bir profesörün hastası için ağladığı programın moderatörü olmak herkese nasip olmaz.. Bu işi bana çok şey öğrettiği için seviyorum..

Zafer hocam kutlarım sizi.. Bir sürü evladınız var besbelli.. Onların iyileşmesi sizin için hayati derecede önemli biliyorum.. Ancak derin hayat okulu mezunu bir şahıs olarak bende size derim ki.. Hocam hiç tasalanma “ Böyle bir sevgi kanseri yener”….