Böyle gitmez beyler

Başkan Bahri Yavuz ile yönetiminin yaşanan mali sorunları kamuoyuyla paylaşmaması, daha açık bir ifadeyle ağlamaması yanlış algılanıyor. Sanılıyor ki, kulüpte her şey güllük gülistanlık. Sanki dersin bir yerlerden sürekli bir akar var da, kulüpte mali sorun olmuyor. Yönetim tek başına mücadele ediyor. Kombinelere, 2011 Hatıra Forma satışlarına umut bağlanmıştı, beklenen olmadı. Maç hasılatından gelecek paralara güveniliyordu, o da kaç haftadır kesildi. Yönetici versin de nereye kadar? Profesyonel kulüp, ciddi bir gider söz konusu. Yönetim doğal olarak yetişemiyor.

ÖDEMELERDEKİ SIKINTI

Son günlerde nereden sızdıysa futbolculara ödemelerin aksadığı yolunda kulağıma bilgiler geldi. Pazartesi akşamki televizyon programında konuyu, daha doğrusu sorunu konuştuk. Aldığım duyum yılbaşından bu yana sıkıntı olduğu yönündeydi. Önceki gün Futbol Şube Sorumlusu sevgili Ceyhun Hoşdil’i arayıp yetkili isimden sağlıklı bilgi almak istedim. Hoşdil özellikle maç hasılatlarıyla ilgili beklentilerin karşılık bulmaması nedeniyle zorlandıklarını ancak geriye dönük uzun vadeli gecikme olmadığını söyledi. Futbolun patronu prim ödemelerinde gecikmeler yaşandığını belirterek, “Erzincan maçı öncesinde en azından belirli bir miktar ödeme yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.

3 YILDIR CANLARI ÇIKTI

Yine yönetim kendi içinden kaynak yaratıp sorunu çözmeye çalışacak. Birileri de klavye başında, orada burada atıp tutacak, suçlu arayıp asıp kesecek. Olacak iş mi bu? Kimse kalkıp yönetim bu kulübü nasıl çeviriyor, ödemeleri nasıl yapıyor diye sormuyor, düşünmüyor. Futbolcu primini alamamış, sıkıntı yaşıyormuş kimsenin umurunda değil. Sanki dersin kulübün sahibi yönetim kurulu. 17 kişi daha ne yapsın Allah aşkına. 3 yıldır canları çıktı. Hiç olmazsa maç bileti alarak biraz olsun katkı veriliyordu, o da kaç haftadır yok. Kaç maçtır ekside gidiyor maç hasılatları. Masrafları yönetim cepten ödüyor. Yazık günah.

Kral çıplak beyler. Gerçek gün gibi çok açık karşımızda duruyor. Tüm yükü 17 kişinin sırtına bırakmış, kenardan izliyor sadece ahkam kesiyoruz. Hani artık halkın takımı olmuştuk; sevinçleri, sıkıntıları paylaşacaktık. Böyle olmaz, böyle gitmez beyler. Söylemedin, uyarmadın demeyin. İlgisiz, duyarsız kalmaya devam edersek üst ligin kaçması bir şey değil, korkarım yarın kongrede yönetime talipli bulamayız.

Kadir Gezer olayının gerçekleri

Beylerbeyi maçında gördüğü kırmızı kartın ardından yönetim kurulunun kadro dışı bıraktığı Kadir Gezer konusunu detaylandırmak, aldığım bilgiler ve bildiğim doğrular ışığında gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

ADETA İSTAKRAR ABİDESİ

BAL’a düştüğümüzde amatör kulüp Sakarya Serdivan’dan transfer edildiğinde, takımın değişmez sağbeki olacağını öngörebilmek pek mümkün değildi. Bence son 3 sezon en fazla aşama yapan, kendini geliştiren isimlerin başındaydı. Bir gün kendisini kutlayıp nasıl başardın diye sorduğumda, “Abi işin sırrı çalışmak, çok çalışmak” demişti. Sakarya’nın sıradan bir amatör takımından gel, Kocaelispor’un parlayan yıldızı ol. Hem BAL şampiyonluğunda, hem bu sezonki başarılı performansta önemli payı vardı Kadir Gezer’in. Aslında rakamlar bunu net anlatıyor. İlk sezon 20, BAL şampiyonluk sezonu 24, bu sezon ise tam 32 maçta forma giymiş Kadir Gezer. Yani neredeyse maçların tamamında oynamış, en istikrarlı isimlerden biri olmuş.

NOTU 10 ÜZERİNDEN 7

Üç teknik adam da kaşına gözüne merakından değil, takıma faydası olduğu için formayı vermiş. Kuşkusuz ki kötü oynadığı maçlar vardır, ama genele baktığımda Kadir Gezer’in 3 sezonda takıma önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Taraftarın da aynı fikirde olduğuna inanıyorum. Günümüz futbolunun bekte aradığı özelliklere sahip. Çabuk, süratli, enerjisi yüksek. Pek çok maçta defalarca ileriye gidip gelmiştir. Çok fazla ileri çıktığı için zaman zaman asli görevini aksatmış olsa da, kanat bindirmeleriyle, yaptığı ortalarla hücuma ciddi katkı sağlamıştır. Kadir Gezer’in üç sezonluk performansına 10 üzerinden not vermem gerekirse, kesinlikle 7’nin üzerindedir. Bu açıdan baktığımda kritik süreçte kadro dışı kalmasını önemli kayıp olarak görüyorum. Camianın genelinin de bu düşüncede olduğundan eminim.

DURUMUN HASSASİYETİ

Neyse, günümüze, alınan karara dönelim. Yorumumda üzüntümü dile getirdim, kritik süreçte keşke olmamaydı dedim. Aynı yazımda bu ağır yaptırımın gerekçesinin sadece görülen sorumuzca kırmızı kart olmayacağından bahsettim. Zira önceki benzer olaylarda para cezaları uygulanmıştı. Başka ne olmuş olabilir diye soruşturdum ama bir sonuç elde edemedim. Peki, o zaman neden para cezası değil de, kadro dışı sorusuna yanıt aradım. Aldığım bilgi şudur: Başkan Yavuz maçtan önce futbolcuları hem takımın hedefi, hem çıkabilecek söylentilerle ilgili olarak uyarmış. Durumun hassasiyetine ve sıkı uyarılara rağmen gösterilen sorumsuzluk cezayı ağırlaştırmış. Bundan sonraki süreçte de benzer suçlarda aynı ceza uygulanacakmış.

BÖYLE GÖNDERİLMEYİ HAK ETMEDİ

Bir önemli bilgiyi daha aktarayım. Aslında önceki yazımda işaret etmiştim. Önceki kadro dışılarda belli bir süre sonra gelir dönüşler, yani aflar oldu ama bu kez uzak ihtimal demiştim. Yönetimin kadro dışı bırakma kararının ardından Kadir Gezer’in sözleşmesini feshi etme düşüncesinde olduğunu belirteyim. Yani yollar ayrılacak. Başka anlamda Kocaelispor’da Kadir Gezer defteri kapatacak. Tamam, hassas bir dönemde gösterilen sorumsuzluğun cezasının ağır olması doğaldır, yönetimin bu düşüncesine saygı duyuyorum ama defterden silmek, kapıyı göstermek bence fazla oldu. Sezon içerisinde çok daha ağır suç işleyenlerle ilgili böyle bir yaptırım uygulanmadı, Kadir Gezer sanki kurban seçildi. 3 yıldır verdiği hizmetin karşılığı bu olmamalıydı. Bence böyle gönderilmeyi hak etmedi.

KARARLA İLGİLİ PAYLAŞIMI

Takımın hayati maçlar oynadığı süreçte bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kadir Gezer’e zorlu süreçte verdiği hizmetler, son iki sezondaki başarılara sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum. Kesinlikle bu dönemin iz bırakan isimlerinden biriydi, yaptıkları unutulmayacaktır. Yazımı Kadir Gezer’in hakkındaki kararın ardından sosyal medyadaki paylaşımıyla bitiriyorum. İşte o paylaşım: “Yaklaşık 3 yıl boyunca bana verilen görevi elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştığım kulübümde süresiz kadro dışı bırakılmış bulunmaktayım. Yönetim kurulumuzun almış olduğu bu karara bundan önceki kararlarında da nasıl saygı duyduysam bu kararlarına da saygı duyuyorum. Biz futbolcular gelip geçiciyiz, aslolan Kocaelispor’dur"

Dualarımız İzzet Amca için

Hayatını çocuklara, gençlere adamış, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadeleler vermiş, büyük fedakarlıklar yapmış özel biridir İzzet İbiş. Yeniyalı Barbarosspor Kulübü’nün efsane ismi, Başkanıdır. Eli öpülecek, anıtı dikilecek spor adamıdır.

Yaşı 70’i çoktan geçmiş olmasına rağmen yakın zamana kadar sahalarda, gençlerin yanındaydı. İzzet Amca bir süredir rahatsız. Ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor, evinden pek çıkamıyor. Son günlerde durumunun biraz ağırlaştığı haberlerini aldık. Allah’tan şifa diliyoruz, dualarımız onunla. Çok seveni vardır, çok kişiye iyilik etmiş, pek çok genci kötü alışkanlıktan kurtarmıştır. Severlerinin hayır duaları ile inşallah hastalığını anlatıp yeniden çok sevdiği evlatlarının başına geçecek.