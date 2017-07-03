Böyle olmaz, böyle gitmez

Bahri Yavuz kongre öncesinde yeniden aday olmasını isteyenlere, çağrı yapmış “Bu kulübün gerçekten kurtuluşu için herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Öncelikle üye olmalı” demişti. Yavuz’un bu çağrısı sosyal medyada büyük yangı uyandırdı, adeta üyelik için seferberlik ilan edildi. 5 bin üyeden falan söz ediliyordu. İlk birkaç gün gerçekten bir hareket oldu, kulüp lokalinde sıra bekleyenler vardı ama arkası gelmedi. Yavuz’un yeniden adaylığını ilan etmesiyle üyelik başvuruları adeta bıçak gibi kesildi.

KADİR ERDEM’İN MESAJI

Sosyal medyada Kadir Erdem adlı bir Kocaelispor taraftarı bu konuyla ilgili paylaşımda bulunmuş. Demiş ki, “Herkes attı tutu, yok efendim hedef 5000 üye; hepimiz kulübe üye olacağız, Bahri Başkan’a destek olacağız diye. Allah aşkına kulübe kaç kişi üyelik başvurusu yaptı? Bırakın bu işleri, herkes atıyor tutuyor. Sözüne sadık kaç kişi var? Ondan sonra onu beğenme, buna kulp uydur. Nerede bu takımı gerçek sevenler. Yazık hepimize. Klavyeci olmuşuz, salla dur. Gerçekler acıdır, uyan uykudan artık, takımına sahih çık. Köstek olma, destek ol değerli taraftarım”

TUĞLA KAMPANYASI

Geçen gün sordum, üyelik başvurusu sayısı 130 dolayındaymış. Ne ummuştuk, ne bulduk, büyük hayal kırıklığı olsa gerek. Bu durum aklıma yıllar öncesini getirdi. Muammer Çelik dönemi hani transfer yasağını açmak için tüm şehir ayağa kalkmıştık. 5 milyon TL gerekiyordu ve bu rakamı toplamak için tuğla kampanyası başlatmıştık. İlk bir hafta on gün müthiş bir ilgi oldu tuğla kampanyasına. Gazetede makbuz kesmekten, işimi yapacak zaman bulamadığımı hatırlarım. Öyle uzun kuyruklar oluşmuştu, herkes bağış için sıraya girmişti. Görüntü 5 milyonluk kaynağı çok rahat toparlayabileceğimizi gösteriyordu.

YILLAR GEÇTİ, ZİHNİYET AYNI

Ancak hiç öyle olmadı. Yönetim sanıyorum ikinci yarının ikinci maçına transferleri yetiştirebilmek için, kendi içinden, sağdan soldan kaynak yaratarak transfer iznini aldı. Ne zamanki yasak kalktı, transferler oynamaya başladı, tuğla kampanyası unutuldu gitti. Yanılmıyorsam tuğla kampanyasından 200 bin TL dolayında bir para toplanmıştı. O gün 5 milyon için 200 bini toparlayabilmiştik, bugün 5 bin üye derken 130 kişi ancak başvuru yapmış. Oranlar birbirine yakın. Aradan yıllar geçmiş, ama zihniyet değişmemiş. Bizim ilgimiz, duyarlılığımız istediğimiz şeye sahip olana kadar. Sonra ne olursa olsun. Böyle olmaz, böyle gitmez.

Futbola harika değişiklikler geliyor

Türk spor medyasında en beğendiğim yazarlardan biridir Uğur Meleke. Sadece yazılarını değil, televizyondaki yorumlarına da bayılırım. Meleke’nin Hürriyet Gazetesi’nde 29 Haziran günkü, “Futbola harika değişiklikler geliyor” başlıklı yazısını dikkatle okudum. Futbolu seven, takip eden herkesin yeniliklerden haberdar olması gerekiyor. Sağ olsun Uğur Meleke, bu yazısında IFAB, yani oyun kurallarını belirleyen kurumun hayata geçirmeyi planladığı değişikliklerden bahsetmiş. Önce yazıya bakalım, sonra düşüncelerimizi paylaşırız.

İŞTE UĞUR MELEKE’NİN YAZISI

“IFAB raporu, topun oyunda kalma süresini artırmayla ilgili daha öncelikli iki öneri yapmış: Hakemler, penaltı atışı, gol, sakatlık, sarı-kırmızı kart, oyuncu değişikliği ve baraj kurma sebepli duraksamalarda saati durdurmalı. Böylece devre sonlarında 1-2-3 dakika gibi sembolik uzatmalar değil, gerçekçi ilaveler olacaktır. Ayrıca 6 saniye kuralı, çok daha hassas uygulanmalı. Üstelik bu uygulamalar için bir kural değişikliğine (yani IFAB imzasına) ihtiyaç yok. Hemen bu sezon başında hayata geçebilirler. Kurul ayrıca, değiştirilen ya da sakatlanan oyuncunun en yakın çizgiden sahayı terk etmesini test etmek istiyor. Saatin oyun her duraksadığında durmasıysa, sadece tartışmaya açtıkları bir madde. Yani kısa vadede böyle bir karar yok. Niyet de yok. Ben, oyun saati konusunda IFAB’ın yaptığı ilk önerileri gerçekçi buldum. Gol, penaltı gibi durumlarda hakem saatini durdurmalı ve devrelerin sonuna öyle 2-3 dakika değil, gerekiyorsa 8-10 dakika eklemeli. Oynatmama niyeti olan takımların ekmeğine yağ sürülmemeli. Bu sezon Arsenal maçlarında top ortalama 58:10 dakika oyunda kalırken, Crystal Palace maçlarında 52:33 kalıyorsa, bunun bir bedeli olmalı”

GEÇEN SEZON ÇOK ÇEKTİK

Türk futbolunda en çok şikayet edilen, hatta isyan edilen konudur oynatmama niyeti olan takımların vakitten çalmaları. Geçen sezon Kocaelispor olarak biz bunun sıkıntısını iç sahada çok çektik. Kuşkusuz başka faktörler de vardı ancak puan kayıplarındaki en önemli nokta, rakiplerin İsmetpaşa’ya oynamak için değil, oynamamak için çıkmasıydı. 1 puan almak için oyunu sürekli soğuttular, sakatlık numarasıyla yerden kalkmadılar. Teknik direktör Ümit Metin Yıldız, kazandıklarımız dahil hemen her iç saha maçından sonra rakibin zamandan çalma, oynatmamak için her türlü yola başvurma zihniyetine tepki göstermişti. Değişikliklerin hayata geçirilmesiyle birlikte, hakem saatini durduracağı için artık sakatlık numaraları yapılmaz, oyun zırt pırt kesilmez. Bu da oynamak isteyen takımlara önemli bir avantaj sağlar. Dileriz, bu değişiklik yeni sezonda uygulamaya girer.

6500 maç

İl Hakem Kurul Üyesi Arif Doğan Talay dün önemli bir istatistiki bilgi paylaşmış. Talay, geride bıraktığımız sezon amatör küme, okullar ve özel olmak üzere kaç maça hakem ataması yaptıklarını çıkarmış. 2016-17 sezonun amatör kümede tam 4770 maça atama yapılmış. Okul sporlarında bu sayı 1209. Özel maçlarda ise 1335. Toplam rakam 7334’e ulaşıyor.

Tabi verilen bu rakam atama yapılanı gösteriyor, oynanan maç sayısını değil. Özellikle okul sporlarında geçen sezon çekilmelerden dolayı maçların yaklaşık yüzde 40’ı oynanmadı. Demek ki, atanan maç sayısından yaklaşık 500’ü çıkartmak gerekiyor ki, oynanan sayıyı bulalım. Oynanan okul maçı adeta 700 dolayında. Özel maçlarla ilgili böyle bir durum yok. Amatör kümede de çekilmeler oldu ve hakem ataması yapılan kimi maçlar oynanmadı. İl Temsilcisi Mithat Ağa’ya sordum oynanmayan maç sayısının 300 dolayında olduğunu söyledi. Yani amatör futbolda da 4500 maç oynanmış.

Tümünü toplarsak, ilimizde 2016-17 sezonu 6500 civarında futbol maçı oynanmış. Ki, bu rakam Türkiye’de yanılmıyorsam ilk 3 il arasındadır.