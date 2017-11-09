Böyle şoförler de var

Ancak, zaman zaman aslında olması gereken, ancak günümüzde yadırganan şoförlerin iyi, alkışlanacak, takdir edilecek tutumlarıyla ilgili haberler de geliyor. Benzer bir durumu, bir okurumuz bize iletti.

Olay, önceki gün Yahya Kaptan-Çenesuyu arasında çalışan 96 hat nolu şehiriçi minibüsünde yaşanmış.

41 J 0266 plakalı aracın şoförü, yaşlı bir kadını hem binmesi, hem de geldiği durakta inmesi için, şoför mahallini terk ederek yardımcı olmuş. Yine yolda ezilmiş bir köpeğin cansız bedeninin yanından geçmek yerine, köpeği yolun kenarına kaldırmış.

Bunları bize aktaran okurumuz, “Görmek istediğimiz, ancak pek alışık olmadığımız davranışlar bunlar. Güven Aytaş adlı bu şoförü kutlamak istiyorum” dedi. Çok güzel hareketler bunlar. Biz de alkışlıyoruz bu şoförü.

